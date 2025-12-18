Australski heroj Ahmed al-Ahmed dobio ček od 2,5 miliona dolara

Ček je al-Ahmedu uručio Zachery Dereniowski, javna ličnost na Instagramu, koji je dokumentirao njihov susret u video snimku podijeljenom na platformi.
Prema Dereniowskom, novac je kolektivno prikupilo 43. 000 ljudi iz cijelog svijeta.
U videu se vidi al-Ahmed kako leži na bolničkom krevetu s gipsom na lijevoj ruci. Tokom incidenta nekoliko je puta upucan u rame.
– Zaslužujem to? – upitao je 43-godišnjak kada mu je uručen ček.
– Kad spašavam ljude, činim to iz srca – rekao je al-Ahmed, prepričavajući napad koji se dogodio tokom proslave jevrejskog praznika Hanuke.
Dvojica muškaraca otvorila su vatru na plaži Bondi, ubivši 15 ljudi i ranivši najmanje 42, u onome što je bila jedna od najsmrtonosnijih masovnih pucnjava u Australiji,pišu Vijesti
Rekao je da su svi okupljeni na plaži Bondi tog dana zaslužili uživati i da je to njihovo pravo.
– Bože čuvaj Australiju, ‘Aussie, Aussie, Aussie – rekao je on s osmijehom.