Australski heroj Ahmed al-Ahmed dobio ček od 2,5 miliona dolara

Ček je al-Ahmedu uručio Zachery Dereniowski, javna ličnost na Instagramu, koji je dokumentirao njihov susret u video snimku podijeljenom na platformi.

Prema Dereniowskom, novac je kolektivno prikupilo 43. 000 ljudi iz cijelog svijeta.

U videu se vidi al-Ahmed kako leži na bolničkom krevetu s gipsom na lijevoj ruci. Tokom incidenta nekoliko je puta upucan u rame.

– Zaslužujem to? – upitao je 43-godišnjak kada mu je uručen ček.

– Kad spašavam ljude, činim to iz srca – rekao je al-Ahmed, prepričavajući napad koji se dogodio tokom proslave jevrejskog praznika Hanuke.

Dvojica muškaraca otvorila su vatru na plaži Bondi, ubivši 15 ljudi i ranivši najmanje 42, u onome što je bila jedna od najsmrtonosnijih masovnih pucnjava u Australiji,pišu Vijesti

Rekao je da su svi okupljeni na plaži Bondi tog dana zaslužili uživati ​​i da je to njihovo pravo.

– Bože čuvaj Australiju, ‘Aussie, Aussie, Aussie – rekao je on s osmijehom.

