Veliki horoskop za zimu: Razdoblje sporih odluka, dubokih odnosa i trajnih promjena

Kojim znacima Zodijaka u 2026. godini stiže podrška planeta da ostvare sve što žele? Čega bi trebalo da se čuvate, a šta će vas prijatno iznenaditi?

Astrolog Olga Savić tumači za vas položaje planeta i sugeriše na šta bi trebalo da obratite pažnju.

SVAKA ŽENA TREBA DA ZNA

img

AJMOKAC SA SPANAĆEM I PILETINOM Rapsodija ukusa u svakom zalogaju, za ručak koji se pamti

img

NEODOLJIVI KOLAČ SA PISTAĆIMA Osvežavajući desert kao osmišljen za proleće, bićete oduševljeni

img

BAKLAVA ČIZKEJK Fenomenalna poslastica od koje će vam poći voda na usta, za sve prilike

Nova 2026. godina ne donosi gotova rešenja – ali donosi šansu za nov početak, ako ste spremni da na njemu radite. Neće biti ničega “na tacni”: samo se nastavlja ciklus velikih promena. A astrologija može da bude mapa kroz taj proces, posebno kroz najvažnije aspekte koji nas čekaju u narednoj godini.

Neptun prelazi iz Riba u Ovna (od 26. januara)

Dana 26. januara Neptun izlazi iz znaka Riba i ulazi u znak Ovna, čime se završava jedan dug i prilično konfuzan ciklus koji traje od 2011. godine. Neptun nosi ideale, snove, intuiciju, inspiraciju i duhovnost, ali i drugu stranu medalje – iluzije, obmane, laži, manipulacije i razne vrste “magle”.

Tokom boravka u Ribama kao da smo bili suočeni sa zamagljenom realnošću, izgubljeni između onoga u šta želimo da verujemo i onoga što stvarno jeste. Sada, ulaskom Neptuna u Ovna, pravila se menjaju. Ovan je znak direktnosti, jasnoće i istine – tu nema prostora za skrivanje, mutne igre i zamaskirane namere.

Za mnoge će ovo biti buđenje iz dugog sna, a za neke bolno raspršivanje neodrživih iluzija. Kako je Ovan znak akcije i rada, ovaj tranzit ne nudi pasivno sanjarenje, već zahteva konkretan trud. Ulazimo u period jačeg individualizma, lične odgovornosti i autentične duhovnosti, one koja se ne kupuje i ne prepisuje, već se pronalazi unutar nas samih.

Saturn prelazi u Ovna (od 14. februara)

Dana 14. februara Saturn prelazi u znak Ovna i time se završava jedan težak i iscrpljujući period koji traje još od 2023. godine. Saturn u Ribama doneo je osećaj nesigurnosti, urušavanja starih struktura i stalnu borbu sa neizvesnošću. Mnogi su se suočili sa psihološkim pritiskom, konfuzijom i osećajem da stoje na raskrsnici bez jasnog pravca.

Ulaskom Saturna u Ovna fokus se pomera. Ovan simbolizuje novo i ličnu inicijativu, dok Saturn traži red, strukturu i odgovornost. Ono što više ne funkcioniše mora da se sruši kako bi se izgradili novi, stabilniji temelji.

Ovo je tranzit koji ne ostavlja prostor za pasivnost. Promene se ne čekaju, već se pokreću ličnom odlukom i spremnošću da se preuzme odgovornost. Okolnosti će nas terati da se suočimo sa sobom, da jasno definišemo šta želimo i da se borimo za to, prenosi Telegtaf.rs.

Konjunkcija Saturna i Neptuna u Ovnu (14. februara)

Do prve konjunkcije Saturna i Neptuna u Ovnu dolazi 14. februara. Ovaj aspekt otvara dug i važan ciklus promena, jer susret ove dve planete na početnom stepenu Zodijaka simbolično označava kraj starih obrazaca i poretka.

Neptun predstavlja snove, ideale i ono neopipljivo, dok Saturn donosi strukturu, odgovornost i potrebu za konkretnom realizacijom. U znaku Ovna, ovaj spoj ne ostaje na teoriji – sve se dešava direktno, kroz preseke i jasna razgraničenja šta može da opstane, a šta mora da nestane.

Pred nama je period u kojem se snovi više ne sanjaju – već se, kroz akciju, trud i istrajnost, pretvaraju u stvarnost.

Prvo pomračenje Sunca u 2026. (17. februara)

Do prvog pomračenja Sunca dolazi 17. februara, i to u znaku Vodolije, uz napet kvadratni aspekt sa Uranom iz znaka Bika. Ovaj aspekt naglašava teme kolektiva, pobuna i otpora prema ustaljenim obrascima.

Vodolija simbolizuje buđenje svesti i potrebu da se stvari menjaju iz korena, dok Uran donosi nagle preokrete i neočekivane poteze. Ovo pomračenje može imati i šire društvene posledice, dok je na ličnom planu snažan poziv na izlazak iz zone navike i prividne sigurnosti.

Promena možda deluje rizično, ali je neophodna kako bi se postavili novi temelji. Ako želite da vam bude bolje, prvi korak morate napraviti sami.

Pomračenja i promena čvorova (18. avgusta)

Tokom 2026. godine pomračenja se odvijaju kroz znakove Vodolije, Lava, Device i Riba, jer dolazi do promene mesečevih čvorova.

Dana 18. avgusta čvorovi napuštaju osu Devica – Ribe i prelaze u osu Vodolija – Lav, čime se fokus pomera sa pitanja logike i vere, kontrole i predaje, na teme odnosa između kolektiva i pojedinca, ličnih potreba i društvene odgovornosti. Osa Devica – Ribe tražila je jasnoću, analizu i razumevanje nevidljivog, dok osa Vodolija – Lav otvara pitanja identiteta, moći i odnosa između naroda i autoriteta.

Prstenasto pomračenje Sunca u Vodoliji, 17. februara, predstavlja prvi iskorak iz ustaljenih okvira. Nakon toga, totalno pomračenje Meseca u Devici 3. marta vraća nas na teme koje su ostale nerešene.

Totalno pomračenje Sunca u Lavu 12. avgusta nagoveštava preispitivanje autoriteta i pozicija moći, dok totalno pomračenje Meseca u Ribama 28. avgusta razotkriva skrivene istine, tajne i obmane.

Tri puta retrogradni Merkur

Merkur će tokom 2026. godine tri puta ići retrogradnim hodom, kroz vodene znake. Prvo retrogradno kretanje je u znaku Riba 27. februara, drugo je u znaku Raka 30. juna i treće u znaku Škorpije 25. oktobra.

Uran prelazi u Blizance (od 26. aprila)

Dana 26. aprila Uran napušta znak Bika i prelazi u znak Blizanaca. Ovaj tranzit dodatno trese finansijske i ekonomske sisteme, naglašavajući višegodišnju nestabilnost, kako na globalnom, tako i na ličnom planu.

Ulazak Urana u Blizance započinje višegodišnji ciklus promena u oblastima komunikacije, obrazovanja, tehnologije, saobraćaja i trgovine. U skladnim aspektima sa Saturnom i Neptunom iz Ovna, kao i sa Plutonom iz Vodolije, ovaj tranzit donosi ubrzanje ideja, inovacija i novih načina povezivanja.

Godina 2026. predstavlja početak ove velike prekretnice. Promene će dolaziti brzo i često iznenada, ali sa jasnim signalom da se svet okreće drugačijim obrascima razmišljanja i delovanja.

Jupiter prelazi iz Raka u Lava (30. juna)

Dana 30. juna Jupiter napušta znak Raka i ulazi u znak Lava, čime se menja dominantni fokus rasta i širenja. Period u kojem su u prvom planu bile porodične teme, pripadnost, emocije, koreni i osećaj sigurnosti, polako ostaje iza nas.

Ulaskom Jupitera u Lava pažnja se premešta na pojedinca. U prvi plan dolaze lične ambicije, potreba za isticanjem, samopouzdanje i želja da se bude viđen i prepoznat. Ovo je period u kojem se podstiču kreativnost, talenti, ljubav, deca, sport, zabava i sve ono što nas raduje i inspiriše.

Jupiter u Lavu postavlja jednostavno pitanje – šta je ono što JA želim i za šta sam spreman da se izborim. Ovo je vreme kada se ohrabruje lični izraz, vođstvo i hrabrost da se stane iza svojih želja, ali i upozorenje da se ne pretera u egoizmu, dramatizaciji i potrebi za pažnjom.

Tokom 2026. godine Venera prolazi kroz retrogradni ciklus koji traje od početka septembra do polovine decembra. Sama retrogradnost započinje 3. oktobra u znaku Škorpije, a zatim se nastavlja kroz znak Vage, uz periode tzv. retrogradne senke koji dodatno produžavaju njen uticaj.

Ovaj ciklus donosi duboka preispitivanja emotivnih i finansijskih tema. Dok je Venera retrogradna u Škorpiji, fokus je na intenzivnim emocijama, poverenju, vezanosti i zajedničkim resursima, dok njen boravak u Vagi pod lupu stavlja sve vrste odnosa – emotivne, porodične i poslovne, kao i pitanje ravnoteže, poštovanja i jednakosti u njima.

Retrogradna Venera je period provere i introspekcije. Stare priče se mogu vraćati, ali ne nužno da bi se nastavile, već da bi se sagledalo šta smo iz njih naučili. Novi odnosi koji tada započnu često dolaze sa testom zrelosti.

A evo šta očekuje svaki znak Zodijaka tokom 2026. godine.

OVAN

Posao

Kretanje Saturna (od polovine februara) i Neptuna (od pred kraj januara) kroz vaš znak – uvodi Ovnove u jedan važan i ozbiljan, višegodišnji životni ciklus. Saturn je sistem i struktura, Neptun je inspiracija i kreacija – pa eto prilike da se Ovnovi (i to naročito od pred kraj aprila i ulaska Urana u znak Blizanaca, vaše polje komunikacija, učenja, okoline) – odluče da naprave neke važne životne korake. Da se ozbiljnije bave svojim poslom i pozicijom, da počnu da rade na novom radnom mestu, da se osamostale ili počnu da razmišljaju o privatnom biznisu, da okuse šta znači stvarati i graditi životni temelj, porodicu i budućnost, ali i da “provere” kakvi su temelji onoga što su do sada izgradili i napravili, da sagledaju šta je funkcionalno i šta napreduje a čemu više nema mesta u njihovom životu. Suštinski, ovo je jedna godina odrastanja i sazrevanja. No, znamo da ni odrastanje ni sazrevanje nisu jednostavni procesi – pogotovo ne za pripadnike znaka Ovna koji su impulsivni i koji hoće sve sada i odmah. Malo je verovatno da će prisustvo Saturna u njihovom znaku dati brza dešavanja, brza rešenja i brzo postizanje ciljeva (više je to postupno, korak po korak).

Ljubav

Postojeće emotivne relacije, pa i bračne zajednice – biće na testu vremena i odgovornosti – pa kao što u ovoj godini možemo imati više brakova kod Ovnova, isto će biti prisutan i veći procenat prekida odnosa i razvoda. Period donošenja važnih odluka tog tipa je najizraženiji u drugom delu godine. Za one koji su sami – Saturn u vašem znaku “traži” odnose kojima se možete posvetiti, koji su trajnog karaktera i koji idu ka ozbiljnosti – pa sve neke usputne i prolazne pričice teško da će moći da potraju. Obratite pažnju na maj, jun, jul – najbolji meseci za nove ljubavi.

Novac

Eventualno bi od ulaska Jupitera u znak Lava (vaše polje kreativnosti, inspiracije, dece, ljubavi) od početka jula 2026. mogli da pričamo o nekim intenzivnijim i bržim događajima i raspletima, pogotovo vezano za vaš emotivni život, za roditeljstvo ili za neke kreativne projekte od kojih se može zaraditi.

Zdravlje

Suštinski, ovo je godina odrastanja i sazrevanja.

BIK

Posao

Prelazak Neptuna u januaru i Saturna u februaru u vaše dvanaesto polje (podsvest, tajne, izolacija) baš i neće na prijatan način “sesti” pripadnicima ovog znaka, pogotovo u prvim mesecima 2026. Praktično, sve do izlaska Urana iz vašeg znaka (26. aprila) vi možete osećati popriličan pritisak od strane okolnosti, bilo da su te okolnosti vezane za vaš privatni, bilo za poslovni život (najizvesnije je da će biti kombinacija ova dva) i te okolnosti će činiti da imate utisak da se stalno borite i pokušavate da plivate u nemirnim vodama. U februaru, pomračenje Sunca u Vodoliji može doneti iznenadne promene vezane za vaš poslovni život ili odnos sa šefovima, ali i neka turbulentna dešavanja vezana za starije, muške članove porodice. Prelaskom Urana u Blizance i vaše polje vrednosti i finansija – Bikovi ulaze u fazu kada će istraživati nove načine zarade, a možda paralelno obavljati i dva posla. No, istovremeno od tog perioda kreće generalno niz promena koji će učiniti da oni snažni nemiri koji su vas potresali godinama unazad počnu da se sležu, čiste i da se vi polako oslobađate najintenzivnijih pritisaka. Prosto rečeno – i vi ćete početi da razmišljate na drugačiji način, da se više prilagođavate okolnostima, da postajete fleksibilniji i spremniji za promene.

Ljubav

Parovi čiji je odnos već neko vreme nestabilan su na “klizavom terenu” do maja, kao i tokom kasne jeseni. Oni koji su usamljeni – dobri ljubavni periodi su februar i mart, april, maj, pa čak i jun i avgust 2026. Jesenji period je vrlo čudan – retrogradnost vaše vladarke Venere može doneti i ljubavi stare i ljubavi nove – ali one moraju biti kompleksne – istovremeno vrlo uzbudljive, ali i jako turbulentne.

Novac

Prelaskom Urana u Blizance i vaše polje vrednosti i finansija – Bikovi ulaze u fazu kada će istraživati nove načine zarade, a možda paralelno obavljati i dva posla. Od jula, kada Jupiter ulazi u sektor doma i porodice – moguća je promena mesta boravka (drugi grad, čak i druga zemlja), preseljenje u drugi stan, bavljenje nekretninama (kupovina, renoviranje), bavljenje privatnim poslom a postoji odlična mogućnost i da vaša porodica bude proširena novim članovima (zajednički život sa partnerom, ulazak u brak, dobijanje deteta).

Zdravlje

Praktično, sve do izlaska Urana iz vašeg znaka (26. aprila) vi možete osećati popriličan pritisak od strane okolnosti.

BLIZANCI

Posao

Vama prelazak Saturna u Ovna nije glavna vest – mnogo važniji je ulazak Urana u vaš znak. Jer, kada vam krajem aprila ova planeta svrati u goste – ostaće tu sve do septembra 2032. No, pre toga – tokom januara i dela februara – možete imati osećaj da vam ništa ne ide od ruke – da je sve usporeno, a vaša energija zagušena i pritisnuta. Prelazak Saturna u polje podrške, prijatelja, ciljeva, budućnosti od drugog dela februara – počinje da otvara vrata promenama. Pomračenje Sunca koje se dešava u drugom delu februara može biti jedan od “okidača” – kroz situacije koje se odjednom otvaraju pred vama, kroz iznenadne prilike – i to one koje pronalaze vas, ne vi njih. Krećete korak po korak napred, da bi od kraja aprila nastupilo naglo ubrzanje. E sad, nekima od vas će te promene koje dolaze jako odgovarati, dok će drugi imati problem da se u početnom momentu snađu i mogu celu situaciju doživeti kao haotičnost, stres ili ispadanje iz okvira sigurnosti. Sve je podložno promenama – i vaše poslovno usmerenje i radno mesto, i vaše emotivne i bračne relacije, ali na prvom mestu – menjate se vi. Potrebno vam je više slobode, prostora, imate želju da naučite, okusite nešto novo! Još intenzivniji proces kreće od jula i ulaska Jupitera u vaše polje učenja, okoline, kratkih putovanja, rodbine, trgovine. Neko će savladati nova znanja i veštine, neko će ući u trgovinske poslove sa inostranstvom ili se baviti berzanskim pitanjima i bitcoinima, a neko će se možda zaljubiti u osobu koja živi dve ulice od vas.

Ljubav

Što se ljubavi tiče, one veze u kojima “učesnici” budu spremni da se menjaju, bolje razumeju i daju jedno drugom više prostora – opstaće. Tamo gde bude postojala presija i kontrola – postojaće i problemi, pa čak i šansa za preseke (posebno su “osetljivi” jul i novembar). Slobodni će lako ulaziti u flertove, zaljubljivanja, pa čak i veze – ali će isto tako lako i izlaziti iz njih. Potrebna vam je osoba pored koje ćete biti “svoji” i koja vas neće sputavati, a najbolje prilike tog tipa su tokom aprila, maja, juna, jula i septembra 2026. godine.

Novac

Neko će ući u trgovinske poslove sa inostranstvom ili se baviti berzanskim pitanjima i bitcoinima.

Zdravlje

Tokom januara i dela februara – možete imati osećaj da vam ništa ne ide od ruke – da je sve usporeno, a vaša energija zagušena i pritisnuta.

RAK

Posao

Jupiter je i dalje u vašem znaku i biće tu do polovine 2026. Možda na samom početku godine baš i neće uspeti da vas “sačuva” od nekih poslovnih ili emotivnih peripetija – ali on svakako radi u vašu korist, pa ćete samim tim lakše proći kroz bilo koju situaciju. Kada krene direktno u martu jako će pokrenuti vaše poslovne situacije (pogotovo privatnicima ili onima koji sarađuju sa inostranstvom). Jupiter prelazi krajem juna u Lava i vaše polje vrednosti, zarade (u sektorima “moj novac” i “partnerov novac” ćemo imati i pomračenja, što ukazuje na duboke i velike promene), pa se spremite da se vaši novčani prilivi povećaju, da vas u poslu više prepoznaju, cene i vrednuju. Jupiter u Lavu će imati i trigonski aspekt sa Saturnom iz vašeg polja karijere – što označava da ćete veliki deo svoje energije fokusirati baš na posao i proboj u ovom sektoru. Kad smo već kod Saturna (i Neptuna, taman posla da ga preskočimo), oni se sele u vaše polje karijere i u potpunosti ga aktiviraju polovinom februara. Postojaće različite manifestacije ovog tranzita, sve u zavisnosti od trenutnih vaših poslovnih pozicija – neki Rakovi će osećati pritisak kroz posao koji može dolaziti zbog odgovornijih obaveza i projekata, ali i od strane nadređenih… neki Rakovi će spoznati da se ne osećaju dobro na trenutnom radnom mestu ili firmi i shvatiće da su im potrebne promene… neki Rakovi će dobiti bolju poziciju i radno mesto – ali i mnogo veću odgovornost… a biće i onih koji su pri završetku poslovnog ciklusa i spremaju se za penziju.

Ljubav

Jupiter će vrlo pozitivno delovati i na vaš emotivni život. Parovi su u ozbiljnim životnim planovima (što može označiti i očekivanje potomstva), a solo Rakovima su april, maj i jun odlični da se pronađe ljubavno bićence koje bi bilo baš po vašoj meri i ukusu, a i lako bi vam se “zalepilo” za srdašce. No, da znate da je ovo i pokazatelj prilično ozbiljnih koraka u emotivnom životu, ozvaničenja odnosa kroz brak, dok slobodni baš u periodu do jeseni mogu ući u odnos sa osobom koja je izgrađena, stabilna i zrela.

Novac

Jupiter prelazi krajem juna u Lava i vaše polje vrednosti, zarade (u sektorima “moj novac” i “partnerov novac” ćemo imati i pomračenja, što ukazuje na duboke i velike promene), pa se spremite da se vaši novčani prilivi povećaju, da vas u poslu više prepoznaju, cene i vrednuju.

Zdravlje

Jupiter je i dalje u vašem znaku i biće tu do polovine 2026, pa ćete samim tim lakše proći kroz bilo koju situaciju.

LAV

Posao

Do polovine februara Saturn i Neptun ulaze u polje inostranstva, putovanja, učenja – pa je pred vama par godina kada je moguće jako razviti saradnje sa strancima (ili se čak preseliti van zemlje boravka), kada će poslovna i putovanja zarad uživanja biti češća, ali i godine u kojima možete mnogo toga naučiti – bilo kroz neki formalni vid obrazovanja – bilo kroz onu varijantu “životna škola”. Uran će u aprilu ući u polje koje se vezuje za prijatelje, povezivanje, podršku, za svaki vid koristi – pa će vaš društveni život postati vrlo šarenolik, u vaš život ulaze ljudi sa kojima možete stvoriti jake prijateljske veze ili poslovna povezivanja, a od prijatelja možete imati i neki vid koristi – kroz informacije, kroz učenja ili kroz putovanja. Na samom kraju juna – Jupiter će ući u vaš znak. Sada, kada ova planeta ekspanzije dolazi u vaše polje ličnosti – mislim da jeste vreme da se konačno setite ko ste i šta ste. Da svoje želje i potrebe stavite u prvi plan, da se istaknete, da budete prepoznati u onim okvirima ili u onim relacijama koje su vama bitne. Naravno, pošto svaka planeta ima i svoju tamnu stranu, trebali bi da vodite računa da ne preterate – u samoljublju, egoizmu, u kilogramima, u tome da poneseni srećnim dešavanjima i okolnostima pomislite da ste nepobedivi, u tome da previše očekujete a premalo pružate.

Ljubav

Što se emotivnog sektora tiče, osa pomračenja se seli u polje ličnosti i partnersko polje, a tu ćemo imati i pomračenja Sunca u februaru i avgustu. Velike promene u emotivnom sektoru jesu nagoveštene – pa ćemo imati i više ulazaka u brak, ozvaničavanja odnosa – a oni koji su već u braku neka u budu brzi na izjavama ljubavi ili razumevanju – a spori u odlukama, pogotovo ako su to odluke o odvajanju, prekidu. Što se slobodnih tiče, ovo je godina za sudbinske ljubavne priče, pogotovo u letnjem i jesenjem periodu.

Novac

Uran će u aprilu ući u polje koje se vezuje za prijatelje, povezivanje, podršku, za svaki vid koristi – pa od prijatelja možete imati i neki vid koristi – kroz informacije, kroz učenja ili kroz putovanja.

Zdravlje

Pošto svaka planeta ima i svoju tamnu stranu, trebali bi da vodite računa da ne preterate – u kilogramima.

DEVICA

Posao

Saturn u februaru izlazi iz polja partnerstava – koje je u proteklih par godina dobrano “očistio”, a u 2026. ćete imati pomračenja Meseca u partnerskom i u vašem polju – što pokazuje da se proces “čišćenja” privodi kraju i da je potrebno skloniti još par “repova”. Saturn i Neptun u osmom polju (krize, tuđi (partnerov) novac, krediti) – uvode vas u višegodišnji period u kojem je potrebno naučiti vrednost novca. Uran krajem aprila ulazi u polje karijere, statusa. Ona rutina na koju ste navikli – teško da će se zadržati. Jer, ovo je tranzit koji donosi brze promene, reorganizaciju, osavremenjivanje, uvođenje novih tehnika i tehnologija, donosi da moramo naučiti nove veštine i znanja da bismo bili konkurentni, donosi “duple” poslove – jedan regularni i drugi koji obavljamo povremeno, ali i odlaske, kao i otkaze na poslu ili propadanja firme u kojoj radimo. Jupiter iz Raka će vam davati podršku do jula – a od jula se seli u dvanaesto polje – podsvest, skriveno, izolacija. No, ovo je i tranzit koji govori da se menjamo, prvo iznutra, da se menja naš duhovni sklop i način na koji percipiramo stvari.

Ljubav

Device mogu da odu u tajne emotivne relacije, ali ovaj tranzit govori i o mentalnoj osetljivosti (posebno na to kako se predstavljamo drugima, kako nas drugi vide). Emotivno – za nestabilne emotivne relacije je osetljiv period do polovine marta, kao i avgust – septembar. Za stabilne parove je ovo solidna godina, a letnji period vam može biti prilično lep – pa čak vas i pokrenuti ka zajedničkom životu, braku, ozvaničenju veze. Slobodni – nije loša situacija za nove ljubavi i zaljubljivanja u prvoj polovini godine. Ni druga polovina vas neće ostaviti bez emotivnih prilika – ali veliki procenat njih može da bude neobaveznog tipa ili da nosi faktor tajnosti.

Novac

Saturn i Neptun u osmom polju (krize, tuđi (partnerov) novac, krediti) – uvode vas u višegodišnji period u kojem je potrebno naučiti vrednost novca. Kad ga ima – štekati ga. Kada ga nema – vaditi ga iz šteka, a gledati da se ne zadužujemo. Jer i postojeći krediti nam mogu biti teži za otplatiti, pa treba biti oprezan ako planiramo nove. Novi dolaze u obzir ako imamo nameru da gradimo ili popravljamo izgrađeno, ili da kupujemo nekretninu, oni potrošački – ma doviđenja.

Zdravlje

Jupiter iz Raka će vam davati podršku do jula – a od jula se seli u dvanaesto polje – podsvest, skriveno, izolacija. Device mogu da odu u tajne emotivne relacije, ali ovaj tranzit govori i o mentalnoj osetljivosti (posebno na to kako se predstavljamo drugima, kako nas drugi vide).

VAGA

Posao

Neptun u januaru i Saturn u februaru ulaze u polje poslovnih i emotivnih partnerstava i u narednih par godina (Neptun i duže, ali o tom, potom) će proveravati temelje i stabilnost važnih relacija. Tamo gde se nađe Saturn, on oteža i zakomplikuje, ali nam da više nego jasnu i realnu sliku odnosa u kojem se nalazimo – pa će se Vage naći na raskrsnici. Suština raskrsnice je – ostati, istrajati, boriti se… ili reći “ne mogu ja ovo” i otići. U nekim slučajevima ta raskrsnica neće biti vaša, već partnerova (emotivni ili poslovni) a vi ćete snositi posledice tuđih odluka. Jer i to je simbolika kada imamo Saturna preko puta sebe – drugi ljudi ili partner su nosioci okolnosti ili odluka koje se na nas prelivaju. Ovo ne znači da Vage čekaju samo razvodi ili prekidi veza i poslovnih saradnji tokom 2026. Znači da ćete vi i osoba preko puta vas (ako to želite i spremni ste na to) pronaći način da saradnja ili odnos opstane, ali na drugačijim temeljima, mnogo stabilnijim. Jer, ono što Saturn ne odvoji, on spoji za sva vremena. Pa baš iz tog razloga mnoge će veze i poslovne konekcije preći na znatno ozbiljniji nivo i temelj koji se bude pravio biće na snažnim i zdravim osnovama. Uran krajem aprila prelazi u polje obrazovanja, inostranstva, putovanja – doneće češća putovanja van zemlje, ali i jaku mogućnost da svoje obrazovanje dopunite kursevima, seminarima (moguće i online). Jupiter do jula boravi u polju koje se vezuje za status i poslovnost i može vam doneti solidne poslovne prilike, pogotovo od aprila. Nakon toga prelazi u znak Lava, polje prijatelja, podrške, srećnih okolnosti – i period do kraja godine nosi razvoj jakih saradnji koje mogu imati i veze sa inostranstvom, a poslovne i prijateljske konekcije tada uspostavljene će biti čvrste i trajne.

Ljubav

Slobodni mogu ulaziti u površne odnose koji neće trajati dugo, jer suština 2026. je u tome da opstaje ono što vredi! Za tako nešto je interesantan maj, kao i period jun-jul. Od septembra do kraja novembra čudan period za ljubav – može doneti trajne odnose, ali će oni nositi poveću količinu drame i komplikacija.

Novac

Tamo gde se nađe Saturn, on oteža i zakomplikuje, ali nam da više nego jasnu i realnu sliku odnosa u kojem se nalazimo – pa će se Vage naći na raskrsnici. Jupiter do jula boravi u polju koje se vezuje za status i poslovnost i može vam doneti solidne poslovne prilike, pogotovo od aprila. Nakon toga prelazi u znak Lava, polje prijatelja, podrške, srećnih okolnosti – i period do kraja godine nosi razvoj jakih saradnji koje mogu imati i veze sa inostranstvom.

Zdravlje

Neptun u januaru i Saturn u februaru ulaze u polje poslovnih i emotivnih partnerstava i u narednih par godina (Neptun i duže, ali o tom, potom) će proveravati temelje i stabilnost važnih relacija.

ŠKORPIJA

Posao

Od polovine februara – Neptun i Saturn će aktivirati polje poslovne svakodnevice, navika, zdravlja. Ovo nisu jednostavni tranziti i “traže” od vas da u sektoru zdravlja i posla – počnete da se menjate. Što se poslovnih aktivnosti i svakodnevice tiče, brzo ćete shvatiti da stari načini rada ne funkcionišu – treba se prilagoditi okolnostima i prihvatiti ih, a ne boriti se protiv njih. Treba umeti usporiti, sačuvati sebe. Da, ovi će tranziti doneti potrebu za pojačanom odgovornošću, kompleksnije odnose u radnom okruženju, značajne poslovne projekte – ali negde biste ipak trebali da sebi budete na prvom mestu. Uran se u aprilu iz polja partnerstava seli u sektor kriza, kredita, tuđeg novca. Moguće je da ćete u narednim godinama početi da zarađujete preko interneta, berze ili kroz investicione fondove – i u drugoj polovini 2026. ima prostora za to. Do kraja juna je Jupiter u polju inostranstva, obrazovanja, pa je prva polovina 2026. povoljna u ovim sektorima. Onda Jupiter ulazi u Lava, polje poslovnih pozicija, statusa, karijere – što može dati jak vetar u leđa, probuditi ambicije, proširiti poslovanje, učiniti da u svojoj poslovnoj sferi postanete prepoznatljivo ime. Ovo su i aspekti napredovanja i preuzimanja važnijih pozicija koje će vam sa jedne strane prijati, a sa druge – … pa, ponovo pročitajte deo teksta o Saturnu.

Ljubav

Emotivno – pomračenja Sunca će aktivirati polje porodice, doma i intime, ali i polje statusa (misli se na emotivni status) – pa ćemo u ovoj godini imati mnogobrojne parove koji će podići odnos na viši nivo i stupiti u zajednicu ili brak. Postojeće bračne konekcije imaju osetljive periode tokom februara i marta, kao i od avgusta do kraja novembra. Solo Škorpije – kraj zime je zanimljiv, kao i jun. Period od oktobra do kraja godine će doneti vrlo vatrene i emotivno duboke, ali i vrlo burne odnose (karmičke ljubavi).

Novac

Uran se u aprilu iz polja partnerstava seli u sektor kriza, kredita, tuđeg novca. Moguće je da ćete u narednim godinama početi da zarađujete preko interneta, berze ili kroz investicione fondove – i u drugoj polovini 2026. ima prostora za to.

Zdravlje

Od polovine februara – Neptun i Saturn će aktivirati polje poslovne svakodnevice, navika, zdravlja. Ovo nisu jednostavni tranziti i “traže” od vas da u sektoru zdravlja i posla – počnete da se menjate. Staviću zdravlje na prvo mesto (zato što smo skloni da ga zanemarujemo) i prokomentarisati da lako od akutnih problema možemo stvoriti hronične, a da ako ne počnemo da menjamo navike – one će početi da rade protiv nas.

STRELAC

Posao

Od 2023. je Saturn kvadratnim aspektom (borba, konflikt) stezao polje koje govori o porodici i njenim članovima, o intimi i miru – i verujem da ćete odahnuti kada se u februaru ova planeta preseli u Ovna, vaše peto polje – talenti, deca, kreativnost, ljubav. Takođe – sada vaše talente, kreativnost i ideje treba pokazati “svetu”. Jer, ono što volite i što vas ispunjava može vam postati ne samo izvor zadovoljstva, već i izvor zarade, kao i alat za samopromociju – sve naglašeno u drugom delu godine. Krajem aprila Uran ulazi u polje poslovnih i emotivnih partnerstava. Gde je Uran, tu je iznenađenje i brza promena, preokret – pa bi simbolika vezana za posao bila – rad preko interneta, frilenseri, organizacione promene na poslu, nova sistematizacija radnih mesta, pucanje dotrajalih saradnji i poslovnih odnosa, otkazi, napuštanje posla, ali i brze i nove saradnje gde se očas posla dogovorimo i startujemo. U julu Jupiter prelazi u Lava i polje obrazovanja, razvoja, inostranstva. Otkrićete novu inspiraciju u sebi – kroz češća poslovna ili zarad uživanja putovanja, kroz saradnje sa strancima (koje bi bile prilično isplative). Svi oni koji žele da nastave ili dopune svoje obrazovanje, bilo kroz redovne studije ili kurseve, seminare – odličan je period baš za to.

Ljubav

Za neke parove je ovo period da dobiju dete ili da ozbiljno “rade” na tome. A možda vaše dete ulazi u značajniju životnu fazu, kreće u školu ili na fakultet ili počinje da radi, možda ulazi u brak? Usamljeni će želeti da se skrase i biraće osobe koje mogu da im donesu sigurnost, stabilnost i mir. U emotivnom smislu – naravno da može biti parova koji će se u ovoj ili u narednim godinama odlučiti za razvod ili za “moderan” razlaz – ne razvodimo se papirološki ali se razdvajamo. No, ovo su nagli počeci zajedničkog života i nagli ulasci u brak (možda i zbog dobijanja deteta) kao i veze koje se brzo razvijaju (u tri meseca sve upakujemo – i početak veze i dete i brak). Usamljenima će emotivne prilike uletati “s neba pa u rebra” – kroz posao, ali i kroz društvenost i preko interneta, aplikacija za upoznavanje.

Novac

Ono što volite i što vas ispunjava može vam postati ne samo izvor zadovoljstva, već i izvor zarade, kao i alat za samopromociju – sve naglašeno u drugom delu godine.

Zdravlje

Od 2023. je Saturn kvadratnim aspektom (borba, konflikt) stezao polje koje govori o porodici i njenim članovima, o intimi i miru – i verujem da ćete odahnuti kada se u februaru ova planeta preseli u Ovna.

JARAC

Posao

Kada se vaš vladar Saturn u februaru preseli u polje doma, porodice, intime – za vas se otvara važna životna faza. Mlađi će poželeti da se osamostale, da se “otrgnu” od porodice kroz preseljenje – možda zato što osećaju da ih porodični okvir koči, a možda i zbog dobijanja posla ili početka zajedničkog života sa partnerom. Oni u zrelijim godinama mogu poželeti da renoviraju dom, da prodaju ili kupe nekretninu, a mogu i rešavati važna porodična pitanja, brinuti se oko starijeg člana porodice, baviti se više privatnim poslom ili pokrenuti privatni biznis. Uran u aprilu ulazi u sektor poslovne i životne svakodnevice, rada, zdravlja, rutine. Sa pozitivne strane – dobijanje novog radnog mesta, modernizacija, bolji tehnički ili tehnološki uslovi rada, bavljenje dopunskim poslovima (koji mogu biti vezani za internet, računare), promene navika. Sa ne baš pozitivne strane – stres kroz posao i kolegijalno okruženje, iskakanja iz koloseka koja vam kvare planove i rutinu, češći kvarovi tehnike, otkaz. Jupiter je do polovine godine u sektoru poslovnih i emotivnih partnerstava – stabilne konekcije oba tipa će biti funkcionalne i kvalitetne, a nestabilne neka obrate pažnju na sam početak godine, kao i na april.

Ljubav

Naravno, postoje i mogućnosti da se sa porodicom pokačite oko imovinskih pitanja, da imate manje vremena za one koje volite, pa čak i da dođe do zahlađenja u partnerskim odnosima (misli se na one koji žive zajedno). Slobodnima je povoljan period od januara do aprila, kao i jun.

Novac

U drugoj polovini godine Jupiter se premešta u polje tuđeg novca, nasledstava, kredita, kriza – pa je itekako moguće da neki od vas dobiju veći novac ili veću nekretninu na konto nasledstva, ali je isto tako moguće da zajedno sa partnerom ulože novac, dopune kreditom ono što im nedostaje – i kupe veći stan ili kuću od postojeće. Da ćete se u ovoj godini više baviti finansijama i imovinskim pitanjima ukazuju i pomračenja Sunca u februaru i avgustu na osi moje pare/tuđe pare.

Zdravlje

Uran u aprilu ulazi u sektor poslovne i životne svakodnevice, rada, zdravlja, rutine. U zdravstvenom smislu – problemi sa cirkulacijom, pritiskom, osetljivost pluća.

VODOLIJA

Posao

Saturn, vaš vladar – prelazi u polje komunikacija, misli, okoline, bliže rodbine, saobraćaja. Savetuje vam se da naučite nešto novo, nešto što će vam u vremenu koje je pred vama značiti – kursevi, seminari, predavanja ili škole u trajanju do dve godine. Svakako će vam Saturn u ovom polju doneti da na realniji, “hladne glave” način sagledate i odnos sa rodbinom, braćom i sestrama, odnos sa okolinom i komšilukom – pa da samim tim, shvatite i kako da se postavite – u kojim odnosima ćete podići zidove, a u kojim ćete ih spustiti. Za mlađe Vodolije ovo je dobar period da dobiju vozačku dozvolu, a stariji neka pripaze – jer se sada dozvola može i oduzeti! Uran, vaš suvladar – prelazi u aprilu u Blizance i polje kreativnosti, talenata, dece, ljubavi. Sa Uranom u ovom polju – imajte vi redovan posao, ali usput radite i ono što istinski volite – jer oni poslovi u kojima vaša kreativnost i inspiracija dolaze do izražaja mogu postati i način zarađivanja. Jupiter na kraju juna prelazi u polje emotivnih i poslovnih partnerstava. Osnovna priroda Jupitera je ekspanzija, uvećanje, u Lavu sa dramskim prizvukom – pa ako ima problema u partnerstvima bilo kog tipa – bilo bi fino da što pre tražite način da ih rešavate, da ne bi došlo do nekih preseka. Tamo gde je dobro, biće još bolje! Poslovne saradnje i partnerstva će napredovati.

Ljubav

Uran, vaš suvladar – prelazi u aprilu u Blizance i polje kreativnosti, talenata, dece, ljubavi. Neki će parovi “raditi” na dobijanju potomstva (vrlo su moguće i VTO), a oni koji imaju decu (pogotovo u onim ludim, pubertetskim godinama) – neka se mentalno pripreme na talas neposlušnosti, ludoglavosti, nemira. Solo Vodolijama će se pojavljivati osobe koje su zanimljive, drugačije, sa kojima se i intelektualno i duhovno i u seksualnosti skroz šašavo a baš lepo možete povezati. Jupiter na kraju juna prelazi u polje emotivnih i poslovnih partnerstava – pa će mnoge Vodolije kraj godine dočekati u zajedničkom životu ili braku, a kod nekih – i beba će biti na putu. Čak i “solisti” mogu pomisliti da su ušli u neobaveznu vezicu, nešto što je prolazno i što ne uzimaju baš za ozbiljno – a onda se odjednom naći u nebranom grožđu… to jest u braku.

Novac

Sa Uranom u ovom polju – imajte vi redovan posao, ali usput radite i ono što istinski volite – jer oni poslovi u kojima vaša kreativnost i inspiracija dolaze do izražaja mogu postati i način zarađivanja.

Zdravlje

RIBE

Posao

Saturn polovinom februara odlazi od vas. Doneo je šta je doneo, odneo je šta je odneo. Svakako, imali ste višegodišnje, životno “veliko spremanje”. U aprilu Uran prelazi u Blizance, polje doma, porodice, temelja, privatnog posla, intime. Biće tu sedam godina, ali je 2026. značajna baš po pitanju pokretanja privatnog biznisa ili dodatnog posla u privatnoj režiji. Jupiter je do polovine godine u Raku, polju koje govori o deci, kreativnosti, talentima, ljubavi. Zato je prvi deo 2026. odličan da postignete sve ono što niste uspeli u drugom delu 2025. (od tada je Jupiter u Raku). Od polovine godine, Jupiter prelazi u Lava – polje koje govori o radu, zdravlju, poslovnoj i životnoj svakodnevici. Ribe mogu više zablistati u poslu, lakše se promovisati i probijati, možda ostvariti i važne saradnje sa strancima. Ovo je povoljan period za ono od čega se živi.

Ljubav

Sa Uranom u tranzitu kroz ovo polje moguće je da će se neke Ribe preseliti, da će krenuti u renoviranje prostora u kojem žive, da će otpočeti zajednički život sa partnerom, ali takođe – moguća su i nagla neprijatna dešavanja u domu, odlazak nekih članova porodice, ali i prekid bračnih i porodičnih odnosa. Jupiter je do polovine godine u Raku, polju koje govori o deci, kreativnosti, talentima, ljubavi – pa ovo jeste dobar period za prinove, za nove i važne ljubavi.

Novac

Prelaskom u Ovna Saturn aktivira polje finansija i ličnih vrednosti. To što je u polju novca ne znači da ćete vi biti bez istog, ali znači da će se vaš odnos prema novcu promeniti. Jer sada je potrebno da napravimo novu finansijsku konstrukciju, da realno sagledamo kakve su i kolike naše zarade, a koliki troškovi. Da ako nismo zadovoljni stanjem – tražimo načine da ga popravimo, ali ne nasumice i brzinski, jer to neće biti moguće – već odgovorno, staloženo, disciplinovano. Ako nismo do sada – da naučimo da štedimo, spoznamo pravu vrednost novca. To će biti nešto teže za izvesti u prvoj polovini godine, ali zato će drugi deo 2026-e kombinovati odgovornost i rast i dati bolje i stabilnije rezultate. Jupiter je do polovine godine u Raku – pa vaši talenti i kreativnost mogu postati jedno od “sredstava za rad” i pomoći vam da učvrstite finansijski sektor.

Zdravlje

Od polovine godine, Jupiter prelazi u Lava – polje koje govori o radu, zdravlju, poslovnoj i životnoj svakodnevici, piše naj žena.

Facebook komentari