Iran ispalio rakete prema Jeruzalemu, projektil pao blizu Starog grada i svetih mjesta

Iranske snage ispalile su rakete prema Jeruzalemu, a jedna od njih pala je nedaleko od najvažnijih svetih lokacija u tom gradu, saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova Izraela.Prema navodima izraelske diplomatije, projektil je pogodio područje udaljeno svega nekoliko stotina metara od Starog grada, u blizini više značajnih vjerskih lokaliteta.

– Jedna raketa pogodila je lokaciju nekoliko stotina metara od Starog grada, Zida plača, Al-Akse i Hrama Hristovog vaskrsenja – saopćilo je izraelsko Ministarstvo vanjskih poslova na platformi X,piše Avaz

Izraelske vlasti naglasile su da je zaštita života civila i sigurnost vjernika trenutno apsolutni prioritet.

– Zato je molitva na svim svetim mjestima privremeno obustavljena – navodi se u saopćenju izraelskog Ministarstva vanjskih poslova.

