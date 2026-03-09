Svijet

Iran ispalio rakete prema Jeruzalemu, projektil pao blizu Starog grada i svetih mjesta

Jedna raketa pogodila je lokaciju nekoliko stotina metara od Starog grada, Zida plača, Al-Akse i Hrama Hristovog vaskrsenja, navodi se u saopćenju

Iranske snage ispalile su rakete prema Jeruzalemu, a jedna od njih pala je nedaleko od najvažnijih svetih lokacija u tom gradu, saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova Izraela.Prema navodima izraelske diplomatije, projektil je pogodio područje udaljeno svega nekoliko stotina metara od Starog grada, u blizini više značajnih vjerskih lokaliteta.

– Jedna raketa pogodila je lokaciju nekoliko stotina metara od Starog grada, Zida plača, Al-Akse i Hrama Hristovog vaskrsenja – saopćilo je izraelsko Ministarstvo vanjskih poslova na platformi X,piše Avaz

Izraelske vlasti naglasile su da je zaštita života civila i sigurnost vjernika trenutno apsolutni prioritet.

– Zato je molitva na svim svetim mjestima privremeno obustavljena – navodi se u saopćenju izraelskog Ministarstva vanjskih poslova.


