Gastroenterolog upozorio: 5 znakova upozorenja na rak crijeva! Obratite pažnju

Međutim, neke promjene mogu biti više od posljedice pojedenog jednog kolača previše, one mogu biti simptom raka crijeva.

ADVERTISING

Dr. Jafarov je rekao: “Rak crijeva je mnogo bolje liječiv kada se otkrije rano, stoga slušajte svoje tijelo, posebno nakon što završe dijelovi prazničnog pretjerivanja.

Oko 42.000 Britanaca svake godine dobije dijagnozu raka crijeva, od čega 17.400 umre od ove bolesti.

U posljednjem desetljeću zabilježen je zabrinjavajući porast oboljelih mlađih od 50 godina, a stručnjaci nisu sigurni šta uzrokuje ovaj skok.

Dr. Jafarov je rekao da je nadutost normalna, ali nije ako traje duže nego što se očekuje, piše Daily Mail.

Rani znakovi raka crijeva uključuju krv u stolici, promjene u radu crijeva, gubitak težine i umor, kao i bol, kvržicu ili opstrukciju crijeva.

Još jedan čest rani simptom je nadutost – koju mnogi Britanci smatraju normalnim dijelom prazničnog perioda.

“Većina ljudi ne bi trebala biti previše zabrinuta zbog nadutosti nakon božićnog ručka, jer obično pretjerujemo i jedemo mnogo hrane koja proizvodi gasove,” rekao je.

Međutim, ako primijetite da ste naduti bez ikakvog očiglednog razloga – na primjer, ako niste jeli poznatu hranu koja uzrokuje nadutost, ili se niste odmakli od svoje uobičajene dnevne ishrane – i osjećate neugodno nadimanje nekoliko sedmica, to može biti razlog za zabrinutost.

Ovo je posebno važno ako je nadutost praćena promjenama u radu crijeva.

Dr. Jafarov je dodao: “U kontekstu raka crijeva, nadutost nije toliko zbog jednog teškog obroka koliko zbog stalnog osjećaja punog stomaka i nadutosti, te oticanja koje ne prolazi.”

Više jedenja i pijenja neizbježno znači i češće odlazak u WC, ali to također može biti znak upozorenja za rak crijeva, posebno ako primijetite da idete češće nego obično nekoliko sedmica.

“Rak crijeva može uzrokovati mekšu stolicu, povećanu potrebu za pražnjenjem ili osjećaj da crijeva nisu potpuno prazna,” rekao je dr. Jafarov.

“Nema tačno određenog broja koji definiše ‘previše’ ili ‘premalo’. Ključni znak je promjena u vašoj normalnoj rutini koja traje nekoliko sedmica i ne vraća se u normalu.”

Treće preklapanje koje je dr. Jafarov istakao je osjećaj iscrpljenosti.

“Osjećaj pospanosti nakon velikog božićnog ručka može biti normalan, i mnogi ljudi će otići na kratki popodnevni odmor,” rekao je.

“Međutim, zabrinjava umor koji se čini neobičnim u odnosu na vašu dnevnu aktivnost i traje duže periode.

“Rak crijeva može uzrokovati sporo, kronično gubljenje krvi, što dovodi do anemije zbog manjka željeza.

“Ovaj umor se neće poboljšati samo uz nekoliko dodatnih odmora, i trebate se posavjetovati sa doktorom ako se stalno osjećate pospano.”

Jedan od znakova gubitka krvi može se primijetiti u WC šolji – krvava stolica ili krv na toalet papiru nakon brisanja.

“Hrana poput cikle, brusnica, pa čak i crvene boje u hrani može privremeno obojiti stolicu u crveno ili ružičasto. Ovo obično brzo prolazi i nije razlog za zabrinutost,” rekao je dr. Jafarov.

“Međutim, uporna crvena ili tamna krv u stolici, krvarenje bez očiglednog prehrambenog uzroka, ili krv pomiješana sa stolicom umjesto na površini uvijek treba provjeriti kod doktora.

“Rak crijeva može uzrokovati rektalno krvarenje, i to nikada ne treba ignorisati.”

Posljednje preklapanje koje je doktor istakao je osjećaj brzog sitosti, gubitak apetita ili neočekivani gubitak težine.

Objasnio je: “Osjećaj sitosti veoma brzo, kao nakon predjela, poznat kao rana sitost, ponekad može biti povezan sa stanjima koja utiču na probavni sistem, uključujući rak crijeva.

“Iako je normalno osjećati se prepunim za Božić, posebno ako ste grickali čokoladu i grickalice tokom dana, dosljedan obrazac brzog osjećaja sitosti, gubitak apetita ili nenamjerni gubitak težine treba provjeriti kod doktora.

“Znate koliko obično jedete, pa uporedite što obično jedete sa onim što sada jedete da vidite postoji li velika razlika.

“Ako primijetite da ste siti prije božićnog ručka, a to je neobično, najbolje je da se to provjeri.” prenosi Novi.

Facebook komentari