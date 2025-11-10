BBC: Nova mutacija virusa gripa mogla bi donijeti “najgoru sezonu u posljednjoj deceniji”

Britanski zdravstveni sustav (NHS) sada je izdao upozorenje “cijepljenje protiv gripe SOS”, jer rastu strahovi da bi ova kombinacija mogla donijeti vrlo tešku zimu, piše BBC .

Postoji mnogo neizvjesnosti, ali vodeći stručnjaci za gripu kažu da ih ne bi iznenadilo da se ovo pokaže kao najgora sezona gripe u desetljeću.

„Dugo nismo vidjeli ovakav virus, ovi obrasci su neobični“, kaže profesorica Nicola Lewis, direktorica Svjetskog centra za gripu na Institutu Francis Crick.

„Zabrinuta sam, apsolutno“, dodaje. „Ne paničarim, ali jesam zabrinuta.“

Što se događa – i što možemo učiniti?

Znanstvenici prate evoluciju virusa gripe jer oni stalno mutiraju, a sezonsko cjepivo mora se ažurirati svake godine.

Ova evolucija se događa u obrascu poznatom kao “pomak i drift” – većinu vremena virus se postupno mijenja, ali povremeno dolazi do naglog porasta kada se virus značajno promijeni.

Dogodilo se to u lipnju ove godine.

Sedam mutacija pojavilo se u sezonskom soju gripe H3N2 i dovelo je do “brzog porasta” broja prijava mutiranog virusa, kaže profesor Derek Smith, ravnatelj Centra za evoluciju patogena na Sveučilištu u Cambridgeu.

Neobično je da se to dogodilo usred ljeta, izvan uobičajene sezone gripe.

„Gotovo sigurno će se proširiti svijetom“, kaže Smith. „To je nešto što će se brzo pojaviti.“

Do septembra, kako su se deca vratila u škole, noći postajale duže, a temperature padale, broj slučajeva je počeo da raste.

Iako naučnici još istražuju uticaj mutacija, verovatno one pomažu virusu da izbegne deo imuniteta koji smo razvili tokom godina izloženosti gripu i vakcinaciji.

Zbog toga se virus sada lakše širi – što objašnjava zašto je sezona gripa počela ranije u Velikoj Britaniji i drugim zemljama, uključujući Japan.

Ako se virus lakše prenosi, ne mora da „čeka“ zimu, kada provodimo više vremena u zatvorenom prostoru, da bi počeo sezonu širenja.

„Daleko smo ispred“, kaže profesorka Luis. „Mislim da će ovo biti snažna sezona gripa.“

R broj i prenošenje virusa

Ako se sjetite R broja iz pandemije – broja ljudi koje jedna zaražena osoba može da inficira – novi mutant ima prednost.

Sezonski grip obično ima R oko 1,2, dok se ove godine procenjuje da je 1,4, kaže Luis.

Grubo rečeno, ako 100 ljudi ima grip, oni bi u prosečnoj godini zarazili 120 drugih, a ove godine oko 140.

Najgora sezona gripa u deceniji?

„Vrlo je vjerovatno da će ovo biti teška sezona gripa, i to vrlo uskoro – već smo duboko u njoj“, kaže profesor Kristof Frejzer iz Instituta za nauke o pandemijama na Univerzitetu Oksford.

„Postoje indikatori da bi ovo moglo biti gore od nekih sezona koje smo imali u poslednjih 10 godina.“

U prosečnoj sezoni gripa oko petine populacije se zarazi, ali ove godine taj broj bi mogao biti veći, upozorava on.

Opasnosti i mutacije

Iako se delimične paralele povlače s Australijom – koja je imala rekordno tešku sezonu gripa ove godine – tamo nije cirkulisao isti mutirani H3N2.

Virus se trenutno najviše širi među decom, posebno u školama, ali naučnici strahuju od širenja među starijima, čiji imunitet je slabiji.

„H3 je uvek agresivniji virus, opasniji i ima veći uticaj na populaciju“, objašnjava Luis.

Prošle godine skoro 8.000 ljudi umrlo je od gripa, dok je u sezoni 2022–2023. zabeleženo gotovo 16.000 smrtnih slučajeva. NHS već očekuje tešku sezonu.

Šta možemo da uradimo?

Najvažniji savet: primite sezonsku vakcinu protiv gripa.

NHS u Engleskoj upozorava da postoji 2,4 miliona slobodnih termina za vakcinaciju u narednoj nedelji.

Profesorka Luis kaže da je ovo „apsolutno najvažnija godina“ da se ljudi vakcinišu:

„Ako vas je vaš ljekar pozvao, molim vas da primite vakcinu što prije.“

Ipak, ovogodišnja vakcina nije savršeno usklađena sa novim mutiranim virusom.

Odluka o njenom sastavu donijeta je u februaru, kako bi se stigle proizvesti dovoljne količine, a novi soj pojavio se tek u junu.

„Bolje imati neku zaštitu nego ništa“, kaže profesor Fraser, „ali ove će godine zaštita biti malo slabija jer cjepivo nije idealno usklađeno.“

Cjepivo i dalje pomaže tijelu da stvara antitijela i smanji težinu bolesti, čak i ako ne sprječava infekciju u potpunosti. Također štiti od više sojeva gripe koji mogu uzrokovati vlastite valove infekcije.

„Bez obzira na to koji sojevi dominiraju ove zime, možemo biti sigurni da će cjepivo pomoći u smanjenju rizika od ozbiljnih bolesti i hospitalizacije“, kaže dr. Mary Ramsay iz britanske Agencije za zdravstvenu sigurnost.

U međuvremenu, liječnici su dobili preporuke za ranu upotrebu antivirusnih lijekova kod pacijenata s gripom, što značajno smanjuje rizik od komplikacija.

Japan se također suočava s ranom sezonom gripe i privremeno zatvara škole kako bi spriječio širenje virusa – ne putem “lockdowna zbog Covida”, već kratkoročnih mjera za kontrolu virusa.

Nitko sa sigurnošću ne zna što će se dogoditi u nadolazećim mjesecima.

„Možda će sve nestati do sljedećeg tjedna“, kaže profesor Lewis, „ali ne mislim da hoće.“

