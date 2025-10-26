Kardiohirurg: Dijeta s kojom rizikujete srčani udar čak i prije 35. godine

Doktor Dmitrij Yaranov upozorava na opasnosti koje vrebaju iza ove vrste prehrane.

Prehrana bogata crvenim mesom povezana je s nizom zdravstvenih problema, uključujući srčane bolesti i rak. Stručnjaci također upozoravaju da su oni koji se pridržavaju takvih dijeta izloženi većem riziku od bolesti poput skorbuta, pa čak i raka zbog nedostatka vitamina C i vlakana.

Spolja u formi, ali stanje krvnih sudova je kritično

Dr. Dmitri Yaranov, američki kardiohirurg, rekao je da prehrana bogata proteinima može dovesti do srčanog udara kod ljudi koji izgledaju ‘u odličnoj formi’, a imaju samo 35 godina.

U videu na Instagramu koji je pogledalo više od 11 miliona ljudi, rekao je da njegovi pacijenti izgledaju fizički “isklesano”, ali to je samo spoljašnost, prenosi Govorise.

“Vidio sam šta im je u krvnim sudovima – i nije lijepo. Da, tijelo spolja izgleda kao mašina. Ali unutrašnjost priča drugačiju priču”, istakao je.

Zatim je opisao specifična iskustva. „Brinuo sam se o izuzetno zdravim 35-godišnjacima koji su imali srčani udar. Bez simptoma, bez upozorenja, bili su kao tempirane bombe“, dodao je.

Kardiolog upozorava da ekstremne dijete mogu uzrokovati hroničnu upalu, što na kraju dovodi do srčanog udara. Naglašava da pravo zdravlje ne dolazi iz ekstrema, već iz ravnoteže .

Dijeta koja uništava unutrašnju sluznicu krvnih sudova

“Atletski izgled ne znači automatski zdravlje . Nizak postotak tjelesne masti ne znači nizak rizik – a trbušni mišići vas ne štite od pucanja plaka u arterijama.”

Godine provedene na izuzetno restriktivnim dijetama, poput prehrane bazirane na mesu, mogu dovesti do izuzetno visokog holesterola, oštećenja krvnih sudova, hronične upale i suženja arterija, povećavajući rizik od srčanog i moždanog udara.

„Ako vaša prehrana uništava endotel (unutrašnju oblogu vaših krvnih sudova) – nije važno koliko su vam jaki bicepsi“, kaže on.

Ova dijeta je u trendu

Interesovanje za ovu vrstu ishrane značajno je poraslo posljednjih godina, a video snimci na tu temu su prikupili preko milijardu pregleda na TikToku.

S druge strane, povećao se i broj studija koje upozoravaju na potencijalne opasnosti.

Harvardska studija koja je pratila više od 200.000 ljudi tokom skoro 40 godina otkrila je da oni koji su jeli najviše crvenog mesa imaju 62% veći rizik od razvoja bolesti u poređenju sa onima koji su ga jeli najmanje.

Studija provedena u Oxfordu, u kojoj je učestvovalo 1,4 miliona ljudi, otkrila je da povećana konzumacija crvenog mesa povećava rizik od srčanih bolesti za 18% na svakih 50 grama konzumiranih dnevno (oko četvrtine prosječnog odreska).

Budite oprezni i sa sirom i puterom

Crveno meso i životinjski proizvodi poput sira i maslaca također su bogati zasićenim mastima , što može uzrokovati nakupljanje plaka u arterijama. Dugoročno gledano, to otežava funkcioniranje srca i povećava rizik od srčanog i moždanog udara.

Međutim, neki stručnjaci osporavaju nalaze nekih studija o štetnosti prekomjerne konzumacije mesa, ističući da mnoge studije ne prave razliku između prerađenog mesa, poput kobasica i hamburgera, i manje prerađenih komada mesa, poput bifteka.

Nacionalna zdravstvena služba Ujedinjenog Kraljevstva navodi da je meso dobar izvor proteina, koji su tijelu potrebni za održavanje i izgradnju mišića, kao i dobar izvor vitamina i minerala poput željeza, cinka i vitamina B. Međutim, savjetuju odabir nemasnog mesa i ograničavanje unosa crvenog i prerađenog mesa kako bi se maksimizirale koristi i smanjili negativni efekti, poput visokog nivoa zasićenih masti, koje mogu povisiti holesterol.

Dok su neki znakovi upozorenja lako uočljivi – poput jakog bola u grudima – drugi su nejasni i teže ih je prepoznati.

Povećanje broja srčanih udara kod mladih ljudi

Podaci organizacije također pokazuju porast broja mladih odraslih osoba koje su doživjele srčani udar u posljednjoj deceniji, s najvećim porastom (95%) u starosnoj grupi od 25 do 29 godina.

Prošle godine objavljeni su alarmantni podaci koji pokazuju da je preuranjena smrt od kardiovaskularnih problema poput srčanih i moždanih udara dostigla najviši nivo u posljednjih 10 godina. Također, rastuće stope gojaznosti i srodnih zdravstvenih problema poput visokog krvnog pritiska i dijabetesa sada se smatraju glavnim faktorima rizika, prenosi n1.

