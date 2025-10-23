Ako čujete ovaj zvuk znači da je čovjeku ostalo manje od 24 sata života: ‘Zastrašujuće je’

Samrtni hropac, bučno disanje koje se javlja tijekom posljednjih sati ili dana života, nije bolan za osobu koja umire, no često izaziva uznemirenost kod članova obitelji i voljenih. Iako ga se ne može u potpunosti spriječiti, postoje metode koje medicinsko osoblje može primijeniti kako bi smanjilo intenzitet zvuka i olakšalo situaciju, piše Medical News Today.

Kako bi se ublažio zvuk možete:

Promjena položaja: Okretanjem osobe na bok može se olakšati otjecanje sekreta.

Podizanje glave: Blago podizanje glave može pomoći sekretu da se prirodno drenira.

Vlaženje usta: Korištenje vlažnih tupfera za hidrataciju usne šupljine ublažava nelagodu.

Sukcija: Primjena aspiratora za uklanjanje sekreta iz usta može smanjiti buku.

Ograničenje tekućina: Smanjenje unosa tekućine sprječava nakupljanje dodatnog sekreta.

Primjena lijekova: Lijekovi koji razrjeđuju sekret mogu pomoći u njegovom uklanjanju.

Iako navedeni postupci mogu ublažiti zvuk, treba naglasiti da smrtni hropac predstavlja prirodnu fazu umiranja i ne zahtijeva uvijek medicinsku intervenciju. Trajanje faze umiranja nakon pojave samrtnog hropca uvelike ovisi o različitim čimbenicima, uključujući zdravstveno stanje osobe i okolnosti njezine skrbi. Istraživanja pokazuju da proces umiranja prosječno traje oko 25 sati, a često uključuje simptome poput nemira, zbunjenosti i samrtnog hroptanja.

Zanimljivo je da se samrtni hropac ne javlja kod svih. Prema podacima, bučno disanje prisutno je kod otprilike 40% umirućih, a u posljednja 24 sata života kod samo 35%. Iako smrtni hropac može biti uznemirujući za promatrače, ključno je zapamtiti da on nije znak boli ili patnje kod osobe koja umire, već prirodni dio njezinog prijelaza, prenosi Vecernji.hr.

Facebook komentari