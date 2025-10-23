Zdravlje

Ako čujete ovaj zvuk znači da je čovjeku ostalo manje od 24 sata života: ‘Zastrašujuće je’

1.0K  
Objavljeno prije 5 minuta

Iako smrtni hropac može biti uznemirujući za promatrače, ključno je zapamtiti da on nije znak boli ili patnje kod osobe koja umire, već prirodni dio njezinog prijelaza.

 Bolesnik - Kurir.rs

Samrtni hropac, bučno disanje koje se javlja tijekom posljednjih sati ili dana života, nije bolan za osobu koja umire, no često izaziva uznemirenost kod članova obitelji i voljenih. Iako ga se ne može u potpunosti spriječiti, postoje metode koje medicinsko osoblje može primijeniti kako bi smanjilo intenzitet zvuka i olakšalo situaciju, piše Medical News Today.

Kako bi se ublažio zvuk možete:

Promjena položaja: Okretanjem osobe na bok može se olakšati otjecanje sekreta.

Podizanje glave: Blago podizanje glave može pomoći sekretu da se prirodno drenira.

Vlaženje usta: Korištenje vlažnih tupfera za hidrataciju usne šupljine ublažava nelagodu.

Sukcija: Primjena aspiratora za uklanjanje sekreta iz usta može smanjiti buku.

Ograničenje tekućina: Smanjenje unosa tekućine sprječava nakupljanje dodatnog sekreta.

Primjena lijekova: Lijekovi koji razrjeđuju sekret mogu pomoći u njegovom uklanjanju.

Iako navedeni postupci mogu ublažiti zvuk, treba naglasiti da smrtni hropac predstavlja prirodnu fazu umiranja i ne zahtijeva uvijek medicinsku intervenciju. Trajanje faze umiranja nakon pojave samrtnog hropca uvelike ovisi o različitim čimbenicima, uključujući zdravstveno stanje osobe i okolnosti njezine skrbi. Istraživanja pokazuju da proces umiranja prosječno traje oko 25 sati, a često uključuje simptome poput nemira, zbunjenosti i samrtnog hroptanja.

Zanimljivo je da se samrtni hropac ne javlja kod svih. Prema podacima, bučno disanje prisutno je kod otprilike 40% umirućih, a u posljednja 24 sata života kod samo 35%. Iako smrtni hropac može biti uznemirujući za promatrače, ključno je zapamtiti da on nije znak boli ili patnje kod osobe koja umire, već prirodni dio njezinog prijelaza, prenosi Vecernji.hr.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh