Ako čujete ovaj zvuk znači da je čovjeku ostalo manje od 24 sata života: ‘Zastrašujuće je’

Samrtni hropac, bučno disanje koje se javlja tijekom posljednjih sati ili dana života, nije bolan za osobu koja umire, no često izaziva uznemirenost kod članova obitelji i voljenih. Iako ga se ne može u potpunosti spriječiti, postoje metode koje medicinsko osoblje može primijeniti kako bi smanjilo intenzitet zvuka i olakšalo situaciju, piše Medical News Today.
Kako bi se ublažio zvuk možete:
Promjena položaja: Okretanjem osobe na bok može se olakšati otjecanje sekreta.
Podizanje glave: Blago podizanje glave može pomoći sekretu da se prirodno drenira.
Vlaženje usta: Korištenje vlažnih tupfera za hidrataciju usne šupljine ublažava nelagodu.
Sukcija: Primjena aspiratora za uklanjanje sekreta iz usta može smanjiti buku.
Ograničenje tekućina: Smanjenje unosa tekućine sprječava nakupljanje dodatnog sekreta.
Primjena lijekova: Lijekovi koji razrjeđuju sekret mogu pomoći u njegovom uklanjanju.
Iako navedeni postupci mogu ublažiti zvuk, treba naglasiti da smrtni hropac predstavlja prirodnu fazu umiranja i ne zahtijeva uvijek medicinsku intervenciju. Trajanje faze umiranja nakon pojave samrtnog hropca uvelike ovisi o različitim čimbenicima, uključujući zdravstveno stanje osobe i okolnosti njezine skrbi. Istraživanja pokazuju da proces umiranja prosječno traje oko 25 sati, a često uključuje simptome poput nemira, zbunjenosti i samrtnog hroptanja.
Zanimljivo je da se samrtni hropac ne javlja kod svih. Prema podacima, bučno disanje prisutno je kod otprilike 40% umirućih, a u posljednja 24 sata života kod samo 35%. Iako smrtni hropac može biti uznemirujući za promatrače, ključno je zapamtiti da on nije znak boli ili patnje kod osobe koja umire, već prirodni dio njezinog prijelaza, prenosi Vecernji.hr.