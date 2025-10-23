Frizerka otkriva koliko često treba prati kosu poslije 50. godine: Ovo su greške koje pravimo

Holivudska frizerka Cheryl Marks, trostruko nominovana za nagradu Emmy, u razgovoru za Express otkrila je da ne postoji univerzalno pravilo.

“Pitanje koliko često treba prati kosu jedno je od najčešćih koje dobijam. Sve zavisi od tipa i teksture kose, kao i od toga koliko se znojite ili vježbate. Ne postoji jedno rješenje koje bi odgovaralo svima”, kaže ona.

Ipak, prema njenim riječima, najbolje je prati kosu svaki drugi dan, kako bi se sačuvala prirodna ulja koja neguju tjeme. Postoje, međutim, razlike u zavisnosti od tipa kose:

Ravna kosa: pranje svaka dva do tri dana.

Kovrdžava, gusta i gruba kosa, koja je prirodno suša: pranje na svaka četiri do sedam dana.

Frizerka napominje da se s godinama mijenja i sama tekstura kose: “Kako starimo, kosa postaje suša, pa svakodnevno pranje nije preporučljivo. Dozvolite da prirodna ulja obave svoj posao”, piše nova.rs.

Nakon pedesete godine kosa je obično suša i često sijeda, pa je dovoljno prati je dva puta sedmično, nikako češće. Bez obzira na tip kose, kvalitetan šampon i balzam su neophodni. Cheryl preporučuje proizvode sa arganovim uljem, poput šampona i balzama koji omekšavaju, olakšavaju raščešljavanje i štite kosu od oštećenja.

“Najvažnije je da razvijete brzu i jednostavnu rutinu koje se možete pridržavati svakog dana. Zdravlje kose mora biti vaš prioritet, ali to ne mora značiti velike troškove. Proizvodi sa dobrim sastojcima ne moraju biti skupi”, dodala je, prenosi N1.

