Gripa tip B: Simptomi koji je razlikuju od gripe tip A, trajanje i tko je većem riziku od težeg oblika

Šta uzrokuje gripu tip B?

Virus gripe tipa B širi se kapljično, s osobe na osobu — kašljanjem, kihanjem ili dodirom kontaminiranih površina.

Postoje četiri vrste virusa gripe – A, B, C i D, no tipovi A i B su najčešći kod ljudi i odgovorni za sezonske epidemije.

Gripa je najčešća u zimskim mjesecima, kada se mnogi razbole istovremeno. Na sjevernoj hemisferi sezona traje od listopada do svibnja, a vrhunac broja oboljelih obično je između prosinca i veljače.

Gripa tip B – simptomi

Simptomi gripe tipa B pojavljuju se naglo, a bolest obično traje oko tjedan dana. Težina simptoma može varirati, ali najčešći su:

Respiratorni simptomi:

jaki, dugotrajni kašalj

nelagoda i bol u prsima

curenje ili začepljen nos

kihanje

grlobolja

Opći simptomi:

vrućica koja traje 3 do 4 dana

bolovi u tijelu

glavobolja

zimica

umor i iscrpljenost

Kod djece gripa tip B često uzrokuje temperaturu i do 38 °C. Ako se stanje ne poboljša ili dijete ima manje od tri mjeseca, potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.

Probavni simptomi:

Neki oboljeli, posebno djeca, mogu imati mučninu, povraćanje, proljev ili bolove u trbuhu.

Razlika između gripe tipa A i tipa B

Iako uzrokuju slične simptome, gripa A i B razlikuju se u nekoliko važnih aspekata:

Gripa tip A može pogoditi i životinje, dok tip B pogađa samo ljude.

Tip A ima više podtipova koji mogu izazvati veće epidemije.

Probavni simptomi češći su kod gripe tipa B, posebno kod djece.

Oba soja mogu biti jednako opasna, osobito za starije od 65 godina i osobe s kroničnim bolestima.

Moguće je istovremeno imati gripu A i gripu B, ili se zaraziti jednom nakon druge, jer antitijela jednog tipa ne pružaju zaštitu od drugog.

Koliko traje gripa tip B?

Gripa je najzaraznija 24 sata prije pojave simptoma, a virus se može širiti i 5 do 7 dana nakon. Djeca i osobe oslabljenog imuniteta mogu biti zarazne i duže.

Ko je u većem riziku?

Neki ljudi imaju veći rizik od težih komplikacija gripe, uključujući upalu pluća i hospitalizaciju. To su:

osobe s astmom, KOPB-om ili kroničnim bolestima pluća

osobe s bolestima bubrega, jetre, srca, krvnih žila ili živčanog sustava

trudnice

osobe s dijabetesom

osobe s oslabljenim imunitetom (npr. zbog raka, AIDS-a ili terapije)

djeca mlađa od 5 i odrasli stariji od 65 godina

osobe s pretilošću (BMI iznad 30)

Liječenje gripe tipa B

Većina slučajeva liječi se kod kuće: odmorom, hidracijom, laganom prehranom i lijekovima protiv temperature i bolova.

Antivirusni lijekovi mogu pomoći ako se počnu uzimati unutar 48 sati od pojave simptoma – osobito kod rizičnih skupina,pišu N1

Potražite liječničku pomoć ako:

imate jaku bol u prsima

teško dišete

simptomi traju dulje od dva tjedna

simptomi se povuku pa ponovo vrate

Prevencija gripe tipa A i B

Najbolja zaštita je godišnje cijepljenje protiv gripe, koje obično pokriva najčešće sojeve virusa.

Uz to, redovito pranje ruku, izbjegavanje dodirivanja lica i održavanje imuniteta mogu značajno smanjiti rizik od infekcije.

Ključna poruka

Gripa tip B nije bezazlena. Jednako kao i gripa tip A, može uzrokovati teške simptome i komplikacije — stoga ne zanemarujte prevenciju i znakove bolesti.

