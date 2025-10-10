Naučnici upozorili na poznati lijek protiv bolova: “Može uzrokovati ozbiljne nuspojave”

Opioidni lijek tramadol, koji se često propisuje za umjeren do jak bol, može pružiti kratkotrajno olakšanje, ali novo istraživanje pokazuje da su njegove koristi kod kroničnog bola vrlo ograničene.

Danski naučnici analizirali su zdravstvene podatke više od 6.500 pacijenata i otkrili da upotreba ovog lijeka povećava rizik od ozbiljnih nuspojava, uključujući i srčane bolesti.

U istraživanju objavljenom u časopisu BMJ Evidence Based Medicine, tim iz bolnice Rigshospitalet u Kopenhagenu naveo je da potencijalna štetnost tramadola nadmašuje njegove skromne koristi.

Analizirano je 19 kliničkih studija koje su obuhvatile pacijente s kroničnim bolom, a zaključak istraživača je jasan — primjenu tramadola i sličnih opioida treba svesti na minimum.

Iako lijek donekle ublažava bol, učinak je, prema njihovim navodima, premalen da bi se primijetilo stvarno poboljšanje simptoma, prenosi Daily Mail.

Također je utvrđeno da osobe koje su uzimale tramadol imaju dvostruko veći rizik od nuspojava u odnosu na one koje su primale placebo. Nuspojave uključuju bol u prsima, srčane bolesti, zatajenje srca, mučninu, vrtoglavicu, zatvor i pospanost.

Tramadol se obično propisuje pacijentima s umjerenim ili jakim bolom nakon operacija ili povreda, kao i onima koji boluju od dugotrajnih stanja poput artritisa ili bolova u leđima.

Mnogi pacijenti, kako bi mogli normalno funkcionisati, oslanjaju se na snažne lijekove, što ih izlaže riziku razvoja ovisnosti — koja može potrajati i dugo nakon oporavka od osnovne bolesti ili operacije.

Tramadol je jedan od najčešće propisivanih opioidnih analgetika u Ujedinjenom Kraljevstvu, sa stotinama hiljada recepata mjesečno. U Sjedinjenim Američkim Državama nalazi se na 36. mjestu najpropisivanijih lijekova, s više od 16 miliona recepata godišnje, prenosi Novi.

Facebook komentari