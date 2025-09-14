Četiri simptoma za koje ne biste trebali pretpostavljati da su “prirodni proces starenja”

U nedavnoj objavi, NHS je naveo da različite vrste demencije mogu različito utjecati na ljude i svako će simptome doživjeti na svoj način. Međutim, postoje neki uobičajeni rani simptomi koji se mogu pojaviti neko vrijeme prije dijagnoze demencije.

Demencija je širok pojam koji se koristi za opisivanje različitih stanja koja dovode do pada kognitivnih funkcija, uključujući Alzheimerovu bolest. Nedavni podaci NHS-a pokazuju da više od 944.000 ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu trenutno ima demenciju, uključujući jednu od svakih 11 osoba starijih od 65 godina, prenosi KLix.

Iako se simptomi demencije mogu uvelike razlikovati ovisno o vrsti, NHS je posebno pozvao ljude da pripaze na sljedeće simptome.

Gubitak pamćenja ili poteškoće s koncentracijom

Teško im je obavljati poznate svakodnevne zadatke, poput zbunjenosti kod davanja tačnog iznosa novca prilikom kupovine

Muči ih praćenje razgovora ili pronalaženje prave riječi

Zbunjenost o vremenu i mjestu ili promjene raspoloženja

S tim u vezi, važno je istaknuti da demencija nije prirodni dio starenja. Važno je razgovarati s ljekarom opće prakse ako ste zabrinuti zbog problema s pamćenjem ili drugih simptoma.

Koji je najčešći tip demencije

Alzheimerova bolest je najčešći oblik demencije, a prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji čini otprilike 60 do 70 posto slučajeva. Vjeruje se da je posljedica abnormalnog nakupljanja dva proteina, amiloida i tau proteina.

Ove naslage se obično formiraju oko moždanih stanica, stvarajući spletove koji ometaju transport neurona i dovode do kognitivnog pada. Iako tačan uzrok toga još uvijek nije u potpunosti shvaćen, postoje brojni faktori povezani s povećanim rizikom.

To uključuje, ali nije ograničeno na: faktore načina života i stanja povezana s kardiovaskularnim bolestima, starenje, porodičnu anamnezu i neliječenu depresiju.

Alzheimerova bolest je progresivno stanje, što znači da se njeni simptomi postupno razvijaju tokom mnogo godina. Prvi znakovi obično se pojavljuju kao manji problemi s pamćenjem, poput zaboravljanja imena ili pogrešnog pamćenja razgovora.

Međutim, kako stanje napreduje, NHS objašnjava da drugi znakovi mogu uključivati: probleme s kretanjem bez pomoći, halucinacije, teškoće s komunikacijom, govorom ili jezikom, probleme u donošenju odluka, zbunjenost, dezorijentaciju ili gubljenje na poznatim mjestima, loše raspoloženje i anksioznost te promjene u ponašanju – povećana agresija ili sumnja.

Facebook komentari