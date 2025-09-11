Čini čuda za libido, san, probavu, mozak…: Zaboravljeno voće raste u Dalmaciji, ima 20 puta više C vitamina od limuna!

Raste li vam ispred kuće stablo Ziziphus jujube, pravi ste sretnik. Vlasnik ste voćke koja rađa skupocjene i vrlo ukusne plodove vrlo visoke nutritivne vrijednosti, a oko nje se ne morate gotovo nimalo truditi.

Ziziphus jujuba ili žižula upravo dozrijeva i na tržnicama dostiže basnoslovne cijene, iako je njezin uzgoj posve jednostavan. Donedavno je za širu javnost bila gotovo zaboravljena, no popularnost joj je u posljednje vrijeme narasla i to vjerojatno zbog toga što se puno pisalo o njezinim zdravstvenim blagodatima, piše Sl. Dalmacija.

Ova voćkica poznata je pod nizom šarmantnih imena (od žižule preko čičimaka, čičindre do činguljina), a službeno se naziva kineskom datuljom i nekoć je krasila gotovo svaki ljetnikovac na dalmatinskoj obali, ne samo zbog dekorativnosti, nego i zbog vjerovanja da potiče plodnost i mušku snagu. Također joj se pripisivala moć popravljanja raspoloženja i pomoći kod nesanice, a neka od tih uvjerenja potvrđuju i suvremena istraživanja.

Plod žižule obiluje vitaminom C, po čijem sadržaju čak 20 puta premašuje limun i druge citruse. Pored toga sadrži 18 najbitnijih aminokiselina koje pomažu u formaciji proteina, zatim kalij, kalcij, vitamine iz B skupine, vitamin A te moćne antioksidanse poput betulinske kiseline pa se s razlogom smatra da je žižula dobra za imunitet, probavu i zdravlje mozga.

Ove čudesne voćkice možete grickati sirove, možete ih osušiti pa u njima uživati i kada im prođe sezona, a također od njih možete skuhati vrlo aromatičan džem.

Nudimo vam recept za džem od svježih žižula, ali postoje i recepti za džem od sušenih koje treba prethodno namočiti, a dalje je sve manje-više slično. Osim što se ne kuha predugo, pa voće zadržava većinu zdravih sastojaka, dodatna mu je prednost u tome što se žižulama ne treba dodati puno šećera, a po potrebi se šećer može zamijeniti zaslađivačem po izboru.

DŽEM OD ŽIŽULA

Sastojci:

1 kg žižula

500 ml vode

1 žlica šećera ili zaslađivača (po želji)

Priprema:

Odvojite koštice od žižula i stavite plodove u lonac. Dodajte otprilike polovinu njihove količine vode i stavite kuhati. Ako smjesa bude pregusta, dolijevajte vodu malo po malo.

Kako su žižule prirodno slatke, šećer nije nužan, ali dodajte žlicu šećera ili zaslađivača želite li uravnotežiti okus.

Miješajte smjesu i pritom gnječite plodove žlicom dok se ne zgusne. Ako želite glađu teksturu, upotrijebite štapni mikser, no i gnječenje žlicom bit će dovoljno.

