Ako želite da izgledate zanosno ovako nanosite ajlajner

Kako biste napravili savršen oblik očiju, primjenite savjete koji će vam omogućiti svjetski izgled.

Istaknite trepavice

Mačkasti oblik – Ako želite da izgledate zanosno, probajte da napravite mačkasti oblik očiju. Mnogim ženama pristaje ovaj način šminkanja, posebno onim sa okruglim oblikom očiju. Izvlačanjem alajnera van ivice oka, vizuelno se postiže da oko izgleda više seksi.

Samo gornji kapak – Ovo je idealno za sitnije oči, jer će ih na ovaj način otvoriti, posebno ako se istaknu trepavice. Zato uz ovaj način šminkanja stavite kvalitetnu maskaru koja će dodatno uviti vaše trepavice. Važno da zapamtite da ajlajner stavljate iznad trepavica, nikako na unutrašnju ivicu oka, jer će onda efekat biti suprotan.

Pojačana verzija mačkastog oblika – Ako vam se sviđa mačkasti način stavljanja ajlajnera, možete i dodatno da eksperimentirate kako biste pojačale efekat. Ovo je idealna šminka za one dame koje imaju skupljene oči. Izvlačanjem ajlajnera dužinom kapka i van njega, učinit ćete oči istaknutijim, a ako isto to uradite i ispod oka, vaše oči će izgledati mnogo veće i otvorenije. Ovaj način šminkanja je veoma interesantan i ima dupli efekat.

Savršen način

Unutrašnje ivice – Idealan način šminkanja za one dame koje imaju oči srednje veličine, i za one koje imaju krupn oči u obliku badema. Izbjegavajte da stavljate ajlajner ovako ako imate sitne oči, jer će ih to učiniti dodatno manjim. Ali ako imate oblik očiju poput badema, stavljanje ajlajnera na unutrašnju ivicu oka, dat će im ljepšu liniju. Ne prelazite na spoljni dio oka jer će oči tada izgledati još veće.

Pojačan spoljašnji ugao – Savršen način da se očima sa spuštenim kapcima pomogne da budu podignute baš na mjestima gdje trebaju da izgledaju tako. Tečni ajlajner je najbolja varijanta za ovakve oči jer ne postoji opasnost da će se razmazivati kada se jednom stavi. prnesi “avaz“.

