Svileni šorcevi novi su hit ljeta

Ovaj komad inspirisan je donjim rubljem, a zahvaljujući laganom materijalu i opuštenom kroju postao je omiljen među ljubiteljima mode u Parizu, Londonu i Njujorku.

Posebno su traženi modeli s čipkastim detaljima, koji se lako kombinuju s predimenzioniranim majicama, svilenim topovima ili klasičnim košuljama.

Trend koji neće nestati s krajem ljeta

Modni stilisti ističu da svileni šorcevi nisu rezervisani samo za odlazak na plažu ili vikend šetnje, već se mogu nositi i u elegantnijim kombinacijama uz mokasine, baletanke ili laganu kožnu jaknu tokom svježijih dana.

Popularnost ovog trenda dodatno je porasla zbog rekordnih ljetnih vrućina koje su pogodile evropske metropole poput Pariza, ali i gradove u SAD, pa mnogi biraju laganiju i prozračniju odjeću.

Upravo spoj udobnosti, jednostavnog stilizovanja i elegantnog izgleda učinio je svilene šorceve jednim od najpoželjnijih modnih komada ovog ljeta, navodi “WhoWhatWear”.

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