Zemljotres jačine 3.1 stepena pogodio Grude

Zemljotres jačine 3.1 stepena po Rihteru pogodio je noćas u 2.51 sati BiH sa epicentrom u regionu Gruda.

– Zemljotres ovog intenziteta ne može izazvati štete na objektima, a stanovništvo ga može osjetiti u epicentralnoj zoni – navodi se u saopštenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda RS.

Podsjećamo, u blizini grada Metkovića u Hrvatskoj, jučer je zabilježen potres magnitude 2.9, a podrhtavanje se osjetilo i u bh. gradovima.

Stanovnici se savjetuju da prate zvanične izvore i u slučaju jačih potresa poduzmu sigurnosne mjere, uključujući ostanak pod čvrstim namještajem ili izlazak na otvoren prostor dok potres ne prestane, pišu Vijesti.ba.

