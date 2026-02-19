Pred tri horoskopska znaka je financijski uspjeh iduće sedmice

Tri horoskopska znaka idućeg tjedna privlače financijske uspjehe. Bez obzira na to imate li već razrađene planove za rast ili oklijevate preuzeti rizike, ključno je ostati otvoren za nove mogućnosti koje donose dani pred nama.

Kako pišu astrolozi portala YourTano, u četvrtak, 26. veljače, Merkur kreće u retrogradnu fazu u Ribama. Iako se retrogradni Merkur često povezuje s odgodama i zbrkom, ovaj put bi vam mogao ići u prilog jer stvara prostor za promišljanje i ponovnu procjenu. Otvaraju vam se nove financijske prilike, ali i dobit ćete podsjetnik i na stare, uključujući ideje koje ste možda ranije odbacili.

Osim toga, ove sedmice nalazi se unutar takozvanog “Portala pomrčine”, razdoblja između pomrčine Sunca 17. veljače i pomrčine Mjeseca 3. ožujka. Pomrčine donose iznenadne preokrete i neočekivane promjene, stoga obratite pozornost na ono što se događa i ostanite usredotočeni na svoju želju za financijskim napretkom.

Bik

Bikovi, vrijeme je za akciju. Prva četvrt Mjeseca u Blizancima u utorak, 24. veljače, predstavlja prekretnicu koja vas poziva na djelovanje u skladu s vašim namjerama, posebno onima koje se tiču financija. Utjecaj Blizanaca mogao bi vas staviti pred izbor između kratkoročne koristi i dugoročnog uspjeha. Važno je da ne oklijevate s odlukom i da se pobrinete da se vaš izbor podudara s vašim krajnjim ciljevima.

Ovaj Mjesečev tranzit donosi i priliku za pokretanje novog financijskog projekta, traženje poslovne prilike ili usvajanje zdravijih navika u upravljanju novcem. Kako je Mjesec povezan s emocijama i instinktima, ključno je vjerovati intuiciji, ali i prepoznati vlastitu vrijednost.

Iako imate prirodnu sklonost stvaranju financijske stabilnosti, ovaj tjedan potiče vas da razmišljate izvan okvira. Moguć je novi početak, osobito ako ste spremni djelovati s povjerenjem i jasnoćom. Financijski uspjeh vam je nadohvat ruke.

Vodenjak

Vodenjaci, zaslužujete financijski uspjeh. U nedjelju, 1. ožujka, Sjeverni čvor spaja se sa Suncem u Ribama, znaku koji vlada financijama i obiljem. Uz trenutni stelij u Ribama, vođeni ste prema prihvaćanju prilika koje vam se nude. Sjeverni čvor predstavlja vašu sudbinu, a Sunce akciju koju možete poduzeti kako biste je ostvarili.

Energija Riba donosi nove financijske mogućnosti i neočekivane darove, ali istovremeno traži da poštujete ono što je uistinu važno. Financijski uspjeh je vrijedan, no ne bi smio doći na štetu vašeg osobnog vremena ili dobrobiti. Budite otvoreni za iznenadne prilike i birajte putove koji vode prema istinskom i trajnom obilju.

Pokušajte sagledati širu sliku, osobito u subotu, 28. februara, kada se retrogradni Merkur poravnava s Venerom u Ribama. Ova konstelacija može oživjeti neki stari san ili viziju koja vam može pomoći da ostvarite financijski uspjeh na način koji je u skladu s vašim životnim vrijednostima.

Jarac

Jarčevi, vrijeme je da uzmete ono što zaslužujete. Mars u Vodenjaku budi u vama snažnu želju za financijskim uspjehom i neovisnošću. Ovaj tranzit može donijeti financijski dar, nasljedstvo ili rješavanje nekog imovinskog pitanja. No, ova energija prvenstveno se odnosi na shvaćanje onoga što uistinu zaslužujete od života, čak i ako to niste dobili u djetinjstvu.

U petak, 27. februara, Mars se poravnava s Uranom, što označava pomak s isključivo financijskih ciljeva prema onima koji uključuju i kreativnost. Moguće je da ćete se prvo morati suočiti s osjećajem oskudice iz djetinjstva, no iz toga će proizaći sloboda da iskoristite svoje prirodne talente. Krećete prema životu koji je drastično drugačiji od onoga u kojem ste odrasli, a na vama je da prigrlite obilje i lakoću koju ste oduvijek zasluživali, prenosi index.

