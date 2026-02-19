Veća plata, pokretanje biznisa ili isplata duga: Ova 3 znaka će imati najviše sreće u martu na polju finansija

U toku marta 2026. godine, Sunce će najveći deo meseca provesti u znaku Riba, a od 20. marta će preći u polje Ovna.

Retrogradni Merkur u Ribama od 26. februara do 20. marta će preispitati mnoge odluke o novcu,a nakon što Mart uđe u Ribe 2. marta potezi na polju finansija će se donositi po osjećaju.

Najvažniji što se tiče novca je Jupiter, pa će on otvoriti vrata projektima i procesima koji su mjesecima stajali “na čekanju”. Svi ovi astrološki tranziti i pomjeranje planeta, dovešće do toga da će neki znakovi Zodijaka imati više sreće na finansijskom planu od drugih.

3 znaka koja ulaze u potpuno novo poglavlje u martu: Koga očekuju selidba, oživljavanje stare ideje ili promena rutina?

Tri horoskopska znaka će u martu prosperirati što se tiče novca.

Rak

Za Rakove je 2026. već označena kao jedna od povoljnijih godina, jer Jupiter prolazi kroz njihov znak. A činjenica da se Jupiter 10. marta okrećete dikretno u vašem znaku govori da će vam ovaj mesec doneti vidno olakšanje. Stoga, ako ste u proteklim mjesecima imali osjećaj da hodate u mjestu, mart će vas demantovati.

Lakše ćete pronalaziti rješenja, s više ljudi ćete stupiti u kontakt i sve će ići kao po loju.

Sunce, Merkur i Mars veći dio mjeseca prolaze kroz Ribe, što je za Rakove deveto polje – polje širenja, znanja, putovanja i vizije. Može se pojaviti prilika za edukaciju, rad s inostranstvom, pravna rješenja ili projekte koji izlaze iz lokalnih okvira.

Od 6.3. Venera ulazi u Ovna, a od 20.3. i Sunce prelazi u Ovna. Za Rakove je to deseto polje – područje karijere, statusa, javne slike. Tu vidimo pojačanu vidljivost, ponudu za više odgovornosti ili priliku da istupite hrabrije i pokažete što znate. Finansijski, to najčešće donosi bolje uslove: veću platu, jači angažman, bolje klijente, piše Atma.hr.

Pomračenje mjeseca u Djevici 3.3. naglašava vaše treće polje komunikacije i ugovora. Oko tog datuma može doći do važnog razgovora, promjene ugovora, raskida jednog dogovora i potpisivanja nekog novog, ili do jasnog uvida što više ne želite potpisivati. Upravo to čuva vaš novac.

Blizanci

Ako ste posljednjih mjeseci razmišljali o promjeni cijena, novim uslugama, većem honoraru, promjeni posla ili drugačijem načinu naplate, sada se ta priča konkretno pokreće. Ponude koje su dugo visile u vazduhu mogu da postanu stvarne. Neko ko vam duguje novac će vam konačno isplatiti dug, a projekat koji ste dugo čekali konačno prelazi u “radni status”.

Sunce, Merkur i Mars veći dio mjeseca prolaze kroz Ribe, kroz vaše deseto polje karijere. Tu je dosta magle, nejasnoća, dogovora koji se menjaju, ali činjenica da se sve odvija upravo na relaciji karijere i novca, pokazuje da mart jake utiče na vašu finansijsku budućnost.

Pomračenje Mjeseca u Djevici zahvata vaše četvrto polje doma i temelja, pa će mnogi Blizanci baš tada odlučiti da drugačije organizuju svoje porodične troškove i da preslože način na koji se odnose prema finansijama.

Ribe

Ribe su u martu u ličnoj tranziji, a to znači da će prvo preispitati svoj identite, želje i granice, pa će onda na red doći i finansije.

Za Ribe je važna priča s drugim znakom – Ovnom. U vašem solarnom horoskopu, Ovan vlada drugim poljem – poljem novca, zarade, resursa i samovrijednosti. Upravo u to područje tokom marta ulaze ključne planete.

A budući da Venera 6.marta prelazi u polje Ovna, to će donijeti više uživanja i ćelje da uložite u sebe, pa i prilike da konkretno i zaradite novac.

Od 20. marta i Sunce prelazi u Ovna, pa drugo polje dobiva pun fokus. To je klasičan signal da se novac kreće: neki prilivi, neka ulaganja, neki važni razgovori o ceni vašeg rada.

Uz to, Jupiter u Raku nalazi se u Vašem petom polju – polju kreativnosti, djece, sopstvenogbiznisa i svih projekata koje radite srcem.

Tako da je moguće da pokrenete sopstveni projekat, da nastupate javno ili uložite u ono što želite da radite. To možda neće biti nužno kao da ste dobili na lutriji, ali donosi povoljne okolnosti u kojima se hrabriji potezi isplate.

Tokom marta je moguće da jedan poslovni ili privatni odnos prođe kroz veliki razgovor, raskid ili preokret. Iako to može da bude emotivno naporno, za Vaše finansije će dugoročno biti korisno da se ta neravnoteža prekine, piše glossy.

Facebook komentari