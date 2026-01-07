Kako da njegujete kosu tokom zime i pripremite je za toplije dane?

Zima je posebno surova prema vlasištu i kosi – hladan, suv vazduh napolju i prostor koji se grije zajedno stvaraju savršene uslove za dehidraciju i oštećenje.

“Zimski uslovi mogu biti surovi za naše nežne vlasi”, upozorava Šarlot Mensah, frizerka slavnih i vlasnica renomiranog Hair Loungea u Londonu.

“Oštri vjetrovi i prostori koji se griju mogu doslovno da isisaju vlagu iz vaše kose, ostavljajući je krhkom i sklonijom pucanju.”

Mensah dijeli svoje najbolje savjete za njegu kose koji će vam pomoći:

Njega vlasišta: Prvi korak prema zdravijoj kosi

Kada kosa izgubi vlagu, to se gotovo uvijek prvo primjeti na vlasištu. Bez pravilne njege, suvo vlasište može dovesti do perutanja, svraba i opšteg osjećaja nelagode. Mensah preporučuje dubinsko čišćenje pomoću pilinga za vlasište, koji uklanja ostatke proizvoda, mrtve ćelije kože i višak ulja.

Nakon pilinga, hidratacija je ključna – prirodna ulja, poput kokosovog ili arganovog, izvrsna su za dubinsku njegu. Jednostavno nanesite ulje na suvo vlasište, prekrijte ga plastičnom kapom i pustite da djeluje 30 minuta prije nego što ga isperete blagim šamponom.

Dubinska hidratacija za otpornu kosu

Zima je vrijeme kada dubinska regeneracija postaje neophodna. “Korišćenjem maske za kosu jednom nedjeljno pomoći će vašim vlasima da izdrže hladnije temperature i suve vjetrove”, savjetuje Mensah.

Uvijek birajte proizvode bogate hidratantnim sastojcima, poput shea putera, avokada ili meda, a možete čak i sami napraviti masku kod kuće mješajući svježe sastojke poput maslinovog ulja i avokada.

Ali, zdrava kosa ne zavisi samo od spoljašnje njege. Mensah ističe važnost hidratacije iznutra – pijte više vode, a u zimskim mjesecima to možete obogatiti toplim napicima poput biljnog čaja ili kombinacijom đumbira i limuna.

Za dodatnu otpornost kose, ishrana bogata proteinima je ključna. Proteini su gradivni materijal kose, a hrana poput jaja, piletine, ribe, orašastih plodova i kinoe osigurava da vaša kosa ostane nahranjena i snažna čak i u najhladnijim danima.

Zima može da bude izazovna za sve tipove kose, ali odabir zaštitnih stilova može učiniti veliku razliku. Afro teksture, na primjer, mogu se zaštititi pletenicama, upletenim stilovima ili perikama koje čuvaju prirodne vlasi od oštećenja. Za sve tipove kose, izbjegavanje prečestog vezanja gumicama i nošenje opuštenih frizura može smanjiti lomljenje.

Pravi dodaci mogu postati vaši saveznici tokom zime. Satenski i svileni šalovi pomažu da zadržite vlagu, za razliku od pamuka koji je poznat po tome što upija prirodna ulja iz kose. Isto važi i za svilene jastučnice, koje smanjuju trenje i lomljenje kose dok spavate.

Zima donosi niz izazova, ali uz pravilnu njegu i prave proizvode možete je dočekati spremni. Korišćenje pravih tretmana i biranje zaštitnih stilova biće dovoljni da sačuvate kosu od hladnijih dana i pripremite je za malo toplije, prenosi b.92.

Facebook komentari