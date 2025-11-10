Ovaj viralni trik trenutačno uklanja podočnjake: Svježiji i mlađi bez odlaska pod nož

Društvene mreže preplavljene su savjetima i trikovima za ljepotu, no rijetki postanu toliko popularni kao takozvani “concealer face lift”. Prema pisanju stranih medija, poput časopisa HELLO!, ova jednostavna tehnika šminkanja postala je apsolutni hit jer nudi trenutačne rezultate uz minimalan trud i samo jedan proizvod koji većina nas već ima u kozmetičkoj torbici.

Viralni ‘face-lift’ korektorom

Tajna ovog trika leži u strateškom nanošenju korektora na ključne točke lica kako bi se stvorila iluzija podignutosti. Umjesto da korektor nanosite samo na podočnjake, iscrtajte tanke linije na sljedećim mjestima:

– Od vanjskog kuta oka prema sljepoočnici

– Od vanjskog kuta usana prema gore

– Uz rub nosa, također usmjereno prema gore

Nakon što ste iscrtali linije, nježno ih utapkajte spužvicom ili kistom, stapajući proizvod s kožom. Pokreti blendanja također trebaju biti usmjereni prema gore kako bi se pojačao željeni efekt. Rezultat je suptilno, ali vidljivo podignuto lice, definirane konture i svježiji cjelokupni dojam.

Kako se riješiti tamnih podočnjaka zauvijek?

Dok “face-lift” trik podiže lice, mnoge muči i problem tamnih podočnjaka. Srećom, i za to postoji provjerena metoda u šest koraka koja jamči svijetao i odmoran pogled.

1. Priprema: Područje oko očiju mora biti dobro hidratizirano. Nanesite laganu kremu za okoloočno područje. Urednice beauty rubrika često ističu važnost japanske kozmetike koja se temelji na dubinskoj hidrataciji za postizanje svježe i zategnute kože.

2. Korekcija boje: Ako su podočnjaci izraženo plavi ili ljubičasti, koristite korektor u boji breskve ili naranče kako biste neutralizirali tamnu boju.

3. Nanošenje korektora: Svjetliji korektor nanesite samo na unutarnji i vanjski kut oka, izbjegavajući nanošenje na cijelu površinu podočnjaka.

4. Blendanje: Proizvod nježno utapkajte prstima ili malom spužvicom.

5. Fiksiranje: Vrlo malom količinom transparentnog pudera u prahu fiksirajte korektor kako se ne bi nakupljao u sitnim borama.

6. Posvjetljivanje: Za dodatni efekt, na sam unutarnji kut oka dodajte kap tekućeg highlightera.

Sjaj za malo novca i manikura koja privlači poglede

Osim pametne upotrebe korektora, ove zime u trendu je prozračan i sjajan ten. Jedan od proizvoda koji je zaludio beauty entuzijaste je lagana tonirana krema, cjenovno vrlo pristupačna (oko devet eura), a koju obožava i britanska influencerica Sophie Habboo. Recenzije kažu da se “lako blenda, ne ostavlja težak ni ljepljiv osjećaj” te stvara “nevjerojatno glatku” put. Takvi proizvodi idealni su za postizanje zdravog sjaja tijekom hladnijih mjeseci.

Za zaokružen izgled, ne zaboravite na nokte. Klasična francuska manikura vraća se u velikom stilu, ali s modernim pomakom za 2025. godinu. Zaboravite na klasičnu bijelu liniju i isprobajte neku od šik inačica:

– Metalik vrhovi: Zlatni, srebrni ili brončani vrhovi daju dozu glamura.

– Čokoladno smeđa: Elegantna i neočekivana, smeđa boja na vrhovima noktiju savršena je za jesen i zimu.

– Mikro manikura: Iznimno tanka linija uz sam rub nokta za minimalistički i profinjen izgled.

U konačnici, ovi jednostavni savjeti pokazuju kako uz malo znanja i nekoliko ključnih proizvoda možete značajno osvježiti svoj izgled. Bilo da se odlučite isprobati tehniku podizanja lica korektorom ili modernu francusku manikuru, najvažnije je da se osjećate dobro u svojoj koži, prenosi Avaz.

