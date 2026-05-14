Iran: Dogovorili smo se s Kinom oko Hormuza

Izvještaj agencije Fars objavljen je u trenutku kada je američki predsjednik Donald Trump, koji boravi u državnoj posjeti Kini, s kineskim predsjednikom Xi Jinping postigao saglasnost da Hormuški moreuz mora ostati otvoren za slobodan protok energenata,piše Vijesti

Izvor je za Fars rekao da je odluka donesena nakon zahtjeva kineskog ministra vanjskih poslova i kineskog ambasadora u Iranu, pri čemu je Teheran pristao olakšati prolaz određenom broju kineskih brodova u skladu sa strateškim partnerstvom dvije zemlje.

Nakon početka američkih i izraelskih napada 28. februara Iran je značajno ograničio promet kroz Hormuški moreuz. Američka blokada iranskih luka, uvedena nekoliko dana nakon primirja dogovorenog početkom aprila, produžila je krizu na plovnom putu kojim prolazi petina svjetskog prometa nafte i prirodnog plina.

Nije odmah bilo jasno u kojoj mjeri taj potez mijenja stanje na terenu, s obzirom na to da je Iran već tokom rata naznačio da neutralni brodovi, posebno oni povezani s Kinom, mogu prolaziti moreuzom ako to koordiniraju s iranskim oružanim snagama.

Podaci o praćenju brodova pokazali su da je kineski supertanker koji prevozi dva miliona barela iračke sirove nafte u srijedu prošao Hormuškim moreuzom nakon što je zbog američko-iranskog rata više od dva mjeseca bio blokiran u Perzijskom zaljevu.

