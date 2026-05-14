Ginekologinja upozorava: “Djevojčice danas prvi intimni odnos imaju već sa 13 godina”

Prema riječima stručnjaka, o važnim temama poput tijela, emocija i ličnih granica govori se premalo i prekasno, zbog čega djeca često razvijaju pogrešne predstave o intimnim odnosima i vlastitom tijelu.

– Djeca danas o seksualnosti uče na pogrešnim mjestima. Roditelji često izbjegavaju razgovore o tim temama, a škole ih ne obrađuju dovoljno – upozoravaju ginekolozi.

Mnoge djevojčice ne poznaju ni osnove anatomije

Stručnjaci ističu da veliki broj djevojčica i djevojaka ne poznaje dovoljno vlastito tijelo niti osnovne anatomske pojmove.

Kako navode, mnoge ne razlikuju osnovne dijelove reproduktivnog sistema niti razumiju osnovne funkcije organizma, što dodatno pokazuje koliko edukacija nedostaje.

Posebnu pažnju javnosti izazvale su tvrdnje da mladi danas veoma rano stupaju u prve intimne odnose.

– Djevojčice danas prvi intimni odnos imaju već sa 13 ili 14 godina. To je period kada su još djeca i često nisu emocionalno ni fizički dovoljno zrele za takva iskustva – upozoravaju stručnjaci.

Roditelji i škole imaju ključnu ulogu

Ginekolozi naglašavaju da roditelji i škole moraju imati mnogo veću ulogu u edukaciji djece kroz otvorene, iskrene i prilagođene razgovore bez osjećaja srama i tabu tema.

Prema mišljenju stručnjaka, razgovori o tijelu, emocijama i granicama ne podstiču djecu na rano odrastanje, već im pomažu da razviju zdrav odnos prema sebi i donose odgovornije odluke u budućnosti, prenosi Avaz.

Facebook komentari