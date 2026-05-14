Jedna navika može da otkrije nevjerne muškarce

Kesi Krofts iz agencije Venus Investigations navodi da promene u ponašanju oko automobila često predstavljaju jedan od prvih “signala upozorenja”. Kako kaže, reč je o detalju koji mnogi ne bi povezali sa nevjerstvom, ali se u praksi iznenađujuće često ponavlja.

“Postoji nešto u početku nove afere, nove veze, što muškarce navodi da odjednom žele da im automobil bude besprekorno čist”, navela je Krofts.

Prema njenim riječima, muškarci koji ranije nisu pridavali značaj urednosti vozila, a odjednom počnu da ga detaljno čiste, peru i održavaju u gotovo “savršenom stanju”, ponekad to rade kako bi prikrili tragove paralelnog odnosa.

Dodaje da joj je ovaj obrazac prvi put ukazao mentor, a da ga je kasnije prepoznala u više slučajeva tokom rada na terenu.

Nakon što je njena izjava privukla pažnju, mnogi su se oglasili u komentarima i podijelili sopstvena iskustva.

Jedna žena je navela da je njen bivši partner insistirao da iz automobila ukloni sve lične stvari, dok je druga ispričala da je u vozilu bivšeg supruga pronašla tragove tuđe maskare.

Pored automobila, korisnici su spominjali i druge promjene u ponašanju koje su im kasnije djelovale sumnjivo – poput iznenadne promjene frizure, novog parfema ili nagle potrebe za “ličnim dotjerivanjem”.

Šta kažu istraživanja o nevjerstvu

Prema istraživanju koje je sproveo YouGov, svaki peti Britanac priznaje da je barem jednom bio nevjeran u vezi ili braku.

Podaci takođe pokazuju razlike u obrascima ponašanja: muškarci češće navode afere sa koleginicama sa posla, dok žene češće ulaze u emotivne ili fizičke odnose sa prijateljima.

Istraživanje je ukazalo i na to da se nevjerstvo kod muškaraca češće ponavlja – skoro polovina ispitanih muškaraca priznala je da su bili nevjerni više puta, dok je isti odgovor dalo oko 41 odsto žena, piše Index.

