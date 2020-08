Isprobajte recept za lazanje sa špinatom

Sastojci:

750 g kuhanog špinata

500 g ricotte

80 g maslaca

80 g brašna

1 l mlijeka

250 g ribanog parmezana

Tjestenina za lazanje

So

Biber

Priprema:

Kuhani špinat pustite sa strane da se ohladi i za to vrijeme pripremite bešamel umak. U loncu otopite maslac i dodajte brašno. Miješajte brzo kako se ne bi stvorile grudice. Kada se brašno potpuno otopi dodajte mlijeko i miješajte desetak minuta dok se umak ne zgusne. Na kraju umak posolite i pobiberite.

U posudu sa špinatom dodajte ricotta sir, začinite solju i biberom i dobro promiješajte.

Lazanje je najbolje peći u četvrtastoj keramičkoj posudi, no poslužit će i dublji limeni pleh. Dno posude u tankom sloju premažite s bešamelom. Na to posložite tjesteninu, ponovno je premažite bešamelom i rasporedite špinat te posipajte sve parmezanom.

Isti postupak ponovite još tri puta tako da slažete redom tjesteninu, bešamel, špinat i parmezan. Svaki sloj možete dodatno posoliti, ako volite jesti dobro začinjenu hranu.

Pecite u pećnici zagrijanoj na 180 stepeni 45-60 minuta,piše Raport

