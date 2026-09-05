Desetine hiljada ljudi na protestu u Zagrebu: “Hulje, izdajice!”

Skandiranjem „Hrvatska, Hrvatska“, u podne je, na prepunom Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu počeo službeni program protesta „Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku“, koji je organizovala GI „Gospić je naš dom“ zbog desetina hiljada tona ilegalno odloženog otpada na području Gospića.„Imamo samo nju, pokažimo koliko je volimo“, rekao je hiljadama okupljenih Vladimir Šulentić iz GI „Gospić je naš dom“, na šta su mu okupljeni uzvratili skandiranjem „Hrvatska, Hrvatska“.

Dio prosvjednika je uzvikivao “hulje” i “izdajnici”.Tražimo nešto na šta imamo pravo“, poručio im je Šulentić u ime organizatora, koji današnjim protestom žele upozoriti na ilegalno odloženi opasni otpad u Gospiću, zatražiti njegovu hitnu sanaciju i odgovornost nadležnih, prenosi Hina.

U službenom programu protesta, koji je okupio desetine hiljada građana, govorit će predstavnici 15-ak građanskih inicijativa i ekoloških udruženja, ali ne i političari.

Organizatori protesta od hrvatske Vlade traže da u roku od 20 dana predstavi cjelokupni program sanacije s obavezujućim rokovima te hitno uklanjanje 33.000 tona zakopanog otpada, i to u roku od tri mjeseca.Tražimo nešto na šta imamo pravo“, poručio im je Šulentić u ime organizatora, koji današnjim protestom žele upozoriti na ilegalno odloženi opasni otpad u Gospiću, zatražiti njegovu hitnu sanaciju i odgovornost nadležnih, prenosi Hina.

U službenom programu protesta, koji je okupio desetine hiljada građana, govorit će predstavnici 15-ak građanskih inicijativa i ekoloških udruženja, ali ne i političari.

Organizatori protesta od hrvatske Vlade traže da u roku od 20 dana predstavi cjelokupni program sanacije s obavezujućim rokovima te hitno uklanjanje 33.000 tona zakopanog otpada, i to u roku od tri mjeseca.Severina se novinarima obratila vrlo osobnim riječima i svoju borbu povezala s borbom građana Like. “Tu sam kao i svi ovi ljudi i zato što sam građanin Republike Hrvatske. Zato što sam prošla jako težak period kad su mi korupcijom uzeli dijete. I jedan dio mene je umro”, rekla je, prenosi Večernji list,pišu Vijesti

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