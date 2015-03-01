Kako doručak utječe na kvalitetu sna? Puno više nego što možda mislite

Marie-Pierre St-Onge, izvanredna profesorica nutricionističke medicine na Medicinskom centru Sveučilišta Columbia Irving, godinama istražuje vezu prehrane i sna te ističe da su joj jednostavne promjene u doručku pomogle da bolje spava, piše Food Bible.

Jutarnja rutina za kvalitetan odmor

U razgovoru za The Washington Post, St-Onge je detaljno opisala svoju jutarnju rutinu. “Obično se budim oko 6:15 ili 6:30, a doručkujem oko 7:00 ili 7:15. Najčešće jedem žitarice s mlijekom i pola banane”, rekla je. Pritom je naglasila da ne jede bilo kakve žitarice – bira one nezaslađene, s visokim udjelom vlakana.

St-Onge pojašnjava da je bananu uvela u prehranu nakon što je proučavala kako hrana utječe na san. “Postoji istraživanje koje je pokazalo bolje izlučivanje melatonina nakon konzumacije banana ili soka od ananasa i naranče. Prije tri ili četiri godine nisam stavljala bananu u žitarice, a sada to radim svako jutro”, izjavila je.

Melatonin je poznat kao “hormon spavanja” jer tijelu pomaže prepoznati kada je vrijeme za opuštanje i odmor. Istraživanje na koje se St-Onge poziva pokazuje da određeno voće, uključujući banane, može potaknuti njegovo lučenje. Istovremeno, odabir doručka bogatog vlaknima umjesto onog punog šećera pridonosi zdravijoj prehrani, što također podržava kvalitetniji san.

Doručak nije čarobno rješenje

Naravno, ako osoba inače loše spava, zdjelica žitarica i pola banane neće biti rješenje koje će preko noći ukloniti sve probleme. Na san utječe gotovo sve, od stresa i kofeina do tjelovježbe, vremena provedenog pred ekranima i cjelokupne prehrane.

Ipak, rutina profesorice St-Onge podsjetnik je da ono što jedemo od jutra do večeri može imati važnu ulogu u tome koliko ćemo se dobro naspavati. Ako tražite jednostavnu promjenu koju možete odmah isprobati, zamjena zaslađenih žitarica onima bogatima vlaknima uz dodatak voća mogla bi biti dobar početak.

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