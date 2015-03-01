Stiže nova doza paklenih vrućina: Pogledajte šta prognoziraju Nijemci i Austrijanci

Sutra u Bosni jutro i dio prijepodneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblanost. Na jugu i jugozapadu umjerena bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 24, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 °C.

U Sarajevu prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a poslije podne se očekuje smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 11, a dnevna oko 21 °C.

Temperatura zraka bit će bez veće promjene. Što se tiče sedmodnevnih prognoza, temperature će rasti, ali zasad ne dramatično.

No, dio Evrope se priprema za novi toplotni val. Španija se već suočava s trećim brutalnim toplotnim valom, s temperaturama koje će doseći i do 47°C. Meteorološka agencija AEMET upozorila je da se očekuje da će toplotni val trajati cijelu sedmicu, s temperaturama koje se približavaju španskom rekordu od 47,6°C, postavljenom prije pet godina. Najteže pogođena područja bit će veći dio jugoistočne unutrašnjosti zemlje, gdje će opasnost od šumskih požara porasti na ekstremne razine.

Trenutno se predviđa da će temperatura u popularnoj turističkoj destinaciji Malagi dosegnuti 45°C, dok bi u dijelovima južne Španije mogla doseći 44°C, a u Kataloniji 42°C. Toplotni val uzrokovan je “toplotnom kupolom”, u kojoj se vrući i suhi zrak kreće prema sjeveru iz dijelova Afrike, uključujući Saharu, objavio je prije nekoliko dana Severe Weather Europe.

ORF-ov meteorolog Marcus Wadsak donosi nove prognoze za Austrijance. Na Facebooku je poručio kako je kod nekih ljudi već stvoren dojam da je “ljeto gotovo”, vjerovatno zato što je ranije bilo izuzetno dugo i ekstremno vruće. No, meteorolog upozorava: “Dolazi još nešto, i vjerovatno će biti jako.”

Prema trenutnim prognozama, novi val vrućine počinje već 31. jula, a mogao bi potrajati duže tokom početka augusta, donoseći ponovno vrlo visoke temperature. Neke dugoročne prognoze, poput onih s portala wetter.com, idu toliko daleko da za Beč početkom augusta predviđaju temperature i do 43°C, što bi bilo znatno iznad dosadašnjeg austrijskog rekorda od 40,5°C. Ipak, meteorolozi naglašavaju da su prognoze za razdoblje duže od sedam dana još uvijek vrlo nesigurne te da realni maksimum u Austriji vjerovatno neće prelaziti 42°C.

Wadsakova upozorenja dolaze u trenutku kada su mnogi već osjetili olakšanje nakon nekoliko svježijih dana, piše Heute.

A za toplotni val pripremaju se i Nijemci, javlja HNA. Nakon što se činilo da je ljeto malo usporilo, Njemačku očekuje novi, još žešći val vrućine. Meteorološki modeli predviđaju temperature koje bi mogle doseći i 44°C, a vrućina će zahvatiti cijelu zemlju.

Prema kolumni meteorologa Dominika Junga za HNA, već u subotu, 25. jula, na jugozapadu Njemačke (Oberrhein i Pfalz) temperature će dosezati 36°C. No, pravi početak ekstremne vrućine očekuje se od utorka, kada će se toplotna kupola proširiti na cijelu zemlju. U većini područja temperature će biti iznad 30 do 35°C, a na pojedinim mjestima blizu ili preko 40°C.

Uzrok ovog ekstremnog vremena je snažna toplotna kupola koja se formirala nad jugozapadnom Evropom. Nad Španijom i Portugalom zrak se snažno spušta i dodatno zagrijava, a sistem se sada pomiče prema sjeveroistoku, prema srednjoj Evropi.

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