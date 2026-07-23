Mnogi ih ignorišu, a mogu biti opasni: 6 znakova da se nešto dešava s bojlerom

Iako su ovakvi kvarovi rijetki, stručnjaci naglašavaju da ih nikako ne treba podcijeniti. Neispravan bojler može ugroziti sigurnost ljudi koji se nalaze u njegovoj blizini.

Zbog toga je redovno održavanje posebno važno, naročito kod starijih uređaja. Ako primijetite bilo kakav sumnjiv znak, najbolje je odmah pozvati ovlaštenog servisera i ne pokušavati sami popravljati uređaj.

Do ozbiljnog kvara može doći zbog previsoke temperature i pritiska u spremniku ili zbog curenja plina. Upravo zato važno je znati koje znakove bojler može slati prije nego što nastane veći problem.

Voda koja curi iz sigurnosnog ventila može biti upozorenje

Jedan od najčešćih znakova problema jeste curenje vode iz sigurnosnog ventila za temperaturu i pritisak, poznatog kao T&P ventil.

Njegova uloga je da reguliše pritisak i temperaturu unutar bojlera. Ako voda curi na tom mjestu, moguće je da ventil više ne može kontrolisati pritisak koji se stvara u spremniku.

Takav znak ne treba ignorisati jer može ukazivati na kvar koji zahtijeva stručni pregled.

Sigurnosni ventil ne smije stalno biti otvoren

Kod ispravnog bojlera ovaj ventil se otvara samo kada pritisak ili temperatura pređu dozvoljenu granicu.

Ako je ventil stalno otvoren, to može biti znak ozbiljnog problema i upozorenje da uređaj ne radi kako treba.

Smeđa voda može ukazivati na hrđu i talog

Ako iz slavine počne izlaziti mutna ili smećkasta voda, moguće je da se u bojleru nakupio talog ili da je došlo do korozije unutrašnjih dijelova.

Promjena boje vode može biti znak da je vrijeme za pregled i servis uređaja.

Miris pokvarenih jaja može značiti curenje plina

Jedan od najozbiljnijih znakova upozorenja jeste miris pokvarenih jaja u blizini bojlera.

Stručnjaci upozoravaju da taj miris često ukazuje na curenje plina i da problem treba odmah riješiti.

Promjena boje vode može biti znak da je vrijeme za pregled i servis uređaja.

Miris pokvarenih jaja može značiti curenje plina

Jedan od najozbiljnijih znakova upozorenja jeste miris pokvarenih jaja u blizini bojlera.

Stručnjaci upozoravaju da taj miris često ukazuje na curenje plina i da problem treba odmah riješiti.

Promjena boje vode može biti znak da je vrijeme za pregled i servis uređaja.

Miris pokvarenih jaja može značiti curenje plina

Jedan od najozbiljnijih znakova upozorenja jeste miris pokvarenih jaja u blizini bojlera.

Stručnjaci upozoravaju da taj miris često ukazuje na curenje plina i da problem treba odmah riješiti.

Posebno je opasno ako plin dođe u kontakt s izvorom paljenja, jer može izazvati požar ili eksploziju.

Pucketanje iz bojlera nije normalno

Neobični zvukovi, poput pucketanja tokom rada, također mogu ukazivati na problem.

Najčešći uzrok je nakupljanje kamenca i taloga koji otežavaju rad grijača. Kada se voda zarobi ispod naslaga i počne ključati, nastaju zvukovi koji upozoravaju da je uređaju potreban pregled i čišćenje.

Stručnjaci savjetuju da se nijedan od ovih znakova ne zanemaruje. Redovan servis i pravovremena reakcija mogu spriječiti skupe kvarove i povećati sigurnost cijelog doma.

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