Mnogi ga odrežu i bace, a upravo je on najbogatiji hranjivim tvarima

Objavljeno prije 55 minuta

Mnogi prilikom pripreme mladog luka uklanjaju i bacaju njegove zelene listove, ne znajući da se upravo u tom dijelu nalazi veliki dio vrijednih hranjivih sastojaka.

Nutricionisti ističu da zeleni dio mladog luka sadrži više vitamina K nego bijeli dio biljke. Ovaj vitamin ima važnu ulogu u očuvanju zdravlja kostiju i pravilnom zgrušavanju krvi. Osim toga, bogat je vitaminom C, beta-karotenom i antioksidansima koji pomažu zaštiti organizma od štetnih utjecaja slobodnih radikala.

Razlog leži u činjenici da se u zelenim listovima odvija fotosinteza, proces tokom kojeg biljka stvara i pohranjuje brojne korisne nutrijente. S druge strane, bijeli dio uglavnom služi za skladištenje vode i rezervnih hranjivih materija.

Stručnjaci savjetuju da se zeleni listovi mladog luka ne bacaju, već da se koriste kao dodatak salatama, omletima, jelima od krompira, sirevima i drugim obrocima.

Kako bi se sačuvala nutritivna vrijednost, preporučuje se konzumacija svježih listova ili njihovo dodavanje pred kraj kuhanja. Dugotrajna termička obrada može smanjiti količinu pojedinih korisnih biljnih spojeva i antioksidansa.

Osobe koje koriste lijekove za razrjeđivanje krvi trebale bi se prije povećanog unosa namirnica bogatih vitaminom K posavjetovati sa svojim ljekarom.


