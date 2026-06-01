Stižu veće penzije: Evo koliko bi najniža mogla iznositi već od jula

Kako je istakao, riječ je o redovnom usklađivanju penzija koje će se obračunavati na već povećane iznose koje penzioneri trenutno primaju, a ne na prošlogodišnje penzije.

To znači da će korisnici najniže penzije, koja trenutno iznosi 666,76 KM, povećanje dobiti na postojeći iznos. Delić je naglasio da bi, ukoliko se sadašnji statistički pokazatelji zadrže, najniža penzija nakon julskog usklađivanja mogla dostići oko 700 KM.

Podsjetio je i da se zahvaljujući izmjenama zakona penzije u Federaciji BiH sada usklađuju dva puta godišnje.

Penziju za maj primit će ukupno 468.769 korisnika, a za isplatu je osigurano oko 355,7 miliona KM. Trenutno najniža penzija iznosi 666,76 KM, zagarantovana 795,74 KM, dok najviša penzija iznosi 3.333,79 KM.

Prosječna samostalna penzija za maj iznosi 851,60 KM.

