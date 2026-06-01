Ovaj simptom na stopalima ne treba zanemariti: Može ukazivati na ozbiljne zdravstvene probleme

Ipak, ako traje duže ili se često ponavlja, može ukazivati na određene zdravstvene probleme koje ne treba zanemariti.

Povremeni svrab kože nije neuobičajen, ali uporan osjećaj nelagode, posebno na stopalima i oko članaka, ne bi trebalo zanemariti. U pojedinim slučajevima može biti povezan s bolestima koje zahtijevaju pravovremenu dijagnozu i liječenje.

Jedno od stanja koje se često dovodi u vezu sa svrbežom stopala jeste dijabetes. Dugotrajno povišen nivo šećera u krvi može izazvati promjene na koži, a svrab se nerijetko javlja upravo na nogama i stopalima. Osim toga, osobe s dijabetesom mogu primijetiti pojačanu žeđ, učestalo mokrenje, izražen umor, gubitak tjelesne težine, probleme s vidom te česte infekcije.

Svrab stopala i tabana može biti povezan i s bolestima jetre. Ovaj simptom se ponekad javlja prije nego što osoba primijeti druge znakove bolesti. Može zahvatiti samo određene dijelove tijela, ali i cijelu kožu, a često se pojačava tokom noći ili pri višim temperaturama. Uz svrbež se mogu javiti hronični umor, slabost, gubitak apetita, mučnina, povraćanje te žutilo kože i bjeloočnica.

Problemi s bubrezima također mogu uzrokovati neugodan i dugotrajan svrab. Kako funkcija bubrega slabi, ovaj simptom može postati izraženiji, posebno kod osoba s uznapredovalim oboljenjem. Pored svraba, mogu se javiti oticanje stopala i članaka, umor, otežano disanje, krv u mokraći, grčevi u mišićima, glavobolje i poremećaji sna.

Iako svrab stopala ne mora uvijek biti razlog za zabrinutost, njegovo dugotrajno prisustvo, naročito ako je praćeno drugim simptomima, ne bi trebalo zanemarivati. Ukoliko primijetite promjene koje ne prolaze ili se pogoršavaju, potrebno je potražiti savjet doktora kako bi se utvrdio tačan uzrok problema.

