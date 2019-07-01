Baklava je danas neizostavna, ali ne pretjerujte: Znate li koliko ima kalorija jedna baklava?

Međutim, jeste li znali koliko kalorija ima u jednom kolaču?

Kalorijska vrijednost baklave ovisi o njenoj težini i sastavu. Baklava prosječno sadrži 450–500 kalorija na 100 grama zbog visokog udjela orašastih plodova, šećera i maslaca, piše Balans.hr.

Porcija od jednog komada baklave obično teži 40-60 g, što znači da unos može varirati između približno 180 i 300 kalorija. Ova razlika često dolazi zbog količine sirupa u receptu ili dodataka poput pistacija ili čokolade.

Baklava je poznata po svom složenom nutritivnom profilu koji kombinira visoku energetsku vrednost s hranljivim sastojcima. Na 100 grama baklave, sadržaj kalorija iznosi čak 464, dok jedan veći komad prelazi 600 kalorija.

Orašasti plodovi – poput oraha, pistaća i badema – čine značajan deo ovog deserta. Njihova korist ne leži samo u ukusu; bogati su nezasićenim mastima koje pomažu zdravlju srca te mikronutrijentima kao što su magnezijum i cink. Magnezijum doprinosi regulaciji šećera u krvi i krvnog pritiska, dok cink podržava imunitet i reproduktivno zdravlje.

Uz to, ugljeni hidrati pružaju instant energiju zahvaljujući visokoprocentualnim šećerima prisutnim u sirupu koji prožima svaki sloj tankog testa. Istovremeno zasićene masti dolaze iz maslaca ili margarina korištenog pri pripremi klasične recepture.

Zbog toga savjet da ne pretjerujete sa baklavom ovog Bajrama, te da u ovoj poslastici uživate umjereno, prenosi Novi.

