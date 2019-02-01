Zašto ste i dalje umorni nakon što ste popili kafu

Njegovi efekti variraju ovisno o individualnim razlikama, kao i o tome koliko i koliko često ga konzumirate.

Naime, kofein vas čini budnima jer blokira adenozinske receptore u vašem mozgu.

Adenozin je hemikalija koja se nakuplja dok vaše tijelo koristi energiju tokom dana, govoreći vašem mozgu da je vrijeme za odmor. Kada kofein blokira te signale, vaš mozak ne shvata da ste umorni, čak i ako vaše tijelo jest.

Na kraju, to može dovesti do kofeinskog sloma, ciklusa umora kofeina i tolerancije na kofein.

Kofeinski slom

Kofein ne djeluje vječno. Nakon nekoliko sati, djelovanje kofeina prestaje i adenozin se konačno može vezati za svoje receptore. Ova iznenadna pojava umora uzrokuje tzv. kofeinski slom.

Ciklus umora i kofeina

Ako niste dobro spavali, ujutro će vam možda trebati kofein. Međutim, kada djelovanje prođe, ponovno se osjećate pospano, što vas može natjerati da posegnete za još kofeina. To se može pretvoriti u ciklus kafe i umora.

Tolerancija na kofein

Ako pijete kofein svaki dan, vaše se tijelo navikne na njega. S vremenom se nećete osjećati budnima kao prije pa biste mogli piti više kako biste postigli isti efekt. Međutim, veće doze prejako stimulišu vaš živčani sistem, što može štetiti vašem snu i zdravlju.

Šta određuje Kako reagujete na kofein

Kofein, posebno kada se konzumira neposredno prije spavanja, može uzrokovati probleme s kvalitetom i trajanjem sna, što može dovesti do povećane pospanosti.

Međutim, ne osjećaju svi utjecaj kofeina na isti način. Mnogi faktori utječu na to kako vaše tijelo reaguje na kofein, uključujući, ali ne ograničavajući se na genetiku, upotrebu lijekova, zdravstveno stanje, trudnoću i pušenje.

Drugi potencijalni uzroci pospanosti

Mnogi faktori mogu uzrokovati pospanost tokom dana, uključujući, ali ne ograničavajući se na: hidrataciju, upotrebu lijekova, zdravstvena stanja, okolinu i nedostatak hranjivih tvari.

– Hidratacija

Kada ne unosite dovoljno vode, dehidrirate. Budući da je voda bitna za svaki sistem u tijelu, ona utječe i na san. Studija je pokazala da je adekvatan unos tečnosti povezan s dubokim snom tokom noći i poboljšanom kvalitetom sna.

– Upotreba lijekova

Neki lijekovi, poput lijekova protiv alergija, lijekova protiv bolova i antidepresiva, mogu uzrokovati pospanost kao nuspojavu. Također, neki lijekovi koji se mogu kupiti bez recepta sadrže kofein.

– Zdravstvena stanja

Prekomjerna pospanost tokom dana može biti znak zdravstvenih stanja, poput nesanice, apneje u snu (poremećaja disanja), hodanja u snu i poremećaja cirkadijalnog ritma. Stanja poput anemije (nizak broj crvenih krvnih stanica) i hipotireoze (smanjena aktivnost štitne žlijezde) također mogu uzrokovati pospanost.

– Okolina

Izloženost svjetlosti noću može poremetiti prirodni ciklus spavanja i buđenja. Na primjer, ljudi koji rade u noćnim smjenama mogu osjećati pospanost.

– Nedostaci hranjivih tvari

Hranjive tvari igraju bitnu ulogu u proizvodnji energije. Nedostaci vitamina i minerala mogu uzrokovati nisku energiju i umor.

Kako ublažiti umor nakon kafe

Umor nakon kafe vjerovatno je uzrokovan nedostatkom trajanja ili kvalitete sna. Nekoliko stvari može pomoći u smanjenju pospanosti nakon ispijanja kafe.

Isprobajte kafu bez kofeina: Kofein se može ukloniti iz kafe raznim metodama. Kafa bez kofeina sadrži samo male količine kofeina. Možete zamijeniti cijelu ili dio konzumacije kafe kafom bez kofeina kako biste uvelike smanjili ukupni unos kofeina.

Nemojte piti kafu neposredno prije spavanja: Vaše tijelo uklanja polovinu kofeina koji konzumirate u otprilike pet sati, iako to može varirati od osobe do osobe. To znači da ćete i dalje imati 50 posto kofeina u krvi pet sati nakon pijenja. Možete zaštititi svoj san ispijanjem kafe ranije tokom dana.

Ograničite ostale izvore kofeina: Energetska pića, gazirana pića, sportska pića, neki čajevi, prije treninga i lijekovi bez recepta sadrže kofein. Smanjenje unosa nekih od ovih drugih izvora kofeina može vam pomoći da poboljšate san i spriječite postkofeinske krize.

Ostanite hidrirani: Visoke doze kofeina mogu imati diuretske efekte, povećavajući mokrenje. Ako ne pijete dovoljno vode, kafa može doprinijeti dehidraciji. Možete se podsjetiti da pijete dovoljno vode tokom dana.

Promijenite navike ispijanja kafe: Kada pijete istu količinu kafe svaki dan, vaše se tijelo navikne na nju i ne osjećate se toliko budnima. Ljudi često piju više kafe kako bi dobili isti poticaj, ali to stvara ciklus povećane konzumacije s manjim efektom, gradeći toleranciju na kofein. Povremena promjena navika ispijanja kafe može pomoći u resetiranju vašeg sistema.

