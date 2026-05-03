Nikada ne kupujte bobičasto voće ako vidite ovo na pakovanju: To je znak upozorenja

Na to upozorava naučnica Abi Til, koja ističe da je ključ u pažljivom odabiru već u prodavnici. Ona je otkrila detalj na koji treba obratiti pažnju kako biste uvijek izabrali svježe borovnice.

Kako kaže, pakovanja borovnica koja izgledaju i najmanje vlažno treba izbjegavati.

„Najveći znak upozorenja je bilo kakav trag viška vlage u pakovanju. Ako primijetite kondenzaciju ili kapljice vode unutar ambalaže, to znači da su stvoreni idealni uslovi za razvoj plijesni“, ističe ona.

Borovnice su osjetljivo voće i brzo propadaju ako se ne čuvaju pravilno. „One prirodno sadrže mnogo vode, pa svaka dodatna vlaga ubrzava kvarenje. Plijesan se može širiti brže nego što ljudi misle, čak i ako još nije vidljiva na svakoj bobici“, dodaje Til.

Ona savjetuje da se izbjegavaju pakovanja sa vidljivim znakovima plijesni.

„Ako vidite plijesan, poput bijelih ili sivih mrlja, ili čak samo jednu vidljivo pokvarenu bobicu, to je jasan znak da je voće počelo da se kvari“, objašnjava.

Važno je ne miješati plijesan sa prirodnim voštanim slojem koji borovnice imaju. Taj svijetli, praškasti sloj je prirodna zaštita i znak svježine.

„Tražite čvrste, suhe bobice sa prirodnim voštanim slojem. One treba da budu čvrste, bez ljepljivosti i vlage“, kaže ona.

Ako u prodavnici primijetite višak vlage ili plijesan, takvo pakovanje je bolje ostaviti na polici.

