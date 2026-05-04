Hantavirus hara među turistima na brodu: Smrtonosan je i prilično opasan

Riječ je o brodu “MV Hondius”, koji se u ponedjeljak nalazio ispred luke Praia na Zelenortskim Ostrvima. Preminula su trojica holandskih državljana. Riječ je o bračnom paru – muškarcu od 70 i ženi od 69 godina.

Muškarac je preminuo po dolasku na ostrvo Sveta Helena, britansku teritoriju u južnom Atlantiku, dok je njegova supruga, koja se također razboljela na brodu, evakuisana u Južnoafričku Republiku, gdje je preminula u bolnici u Johannesburgu. Treća preminula osoba je također iz Holandije, a njeno tijelo ostaje na brodu.

U bolnici u Johannesburgu, na intenzivnoj njezi, nalazi se 69-godišnji državljanin Ujedinjenog Kraljevstva, kojem je, prema lokalnim zvaničnicima, potvrđen slučaj virusa.

Glasnogovornik južnoafričkog Ministarstva zdravstva izjavio je da se „razbolio dok je brod putovao od Svete Helene prema ostrvu Ascension, te je prebačen iz bolnice na Ascensionu u južnoafričku privatnu zdravstvenu ustanovu u Sandtonu radi liječenja“. Operater krstarenja “Oceanwide Expeditions” potvrdio je da su dva člana posade na brodu bolesna i da zahtijevaju medicinsku pomoć.

Brod se, prema dostupnim informacijama, već najmanje 24 sata nalazi uz obalu Zelenortskih Ostrva, ali vlasti tamo nisu dale odobrenje za iskrcavanje putnika. Prema lokalnom mediju *A Nacao*, predsjednica Zelenortskog instituta za javno zdravstvo (INSP) Maria da Luz izjavila je da će brod „nastaviti svoju rutu“ te da se putnici neće iskrcavati na Zelenortskim Ostrvima kako bi se zaštitilo lokalno stanovništvo.

Putnici su o situaciji obaviješteni dopisom kompanije *Oceanwide Expeditions*, u kojem im se nalaže strogo pridržavanje higijenskih mjera, nošenje zaštitnih maski te održavanje fizičke distance. U istom dopisu, koji je dospio u javnost, navodi se i da se „putem svih diplomatskih kanala vrši pritisak kako bi se osigurala hitna medicinska pomoć za one s najtežim simptomima“.

Inače, MV Hondius isplovio je iz Ushuaie u Argentini 20. marta, prema planu putovanja objavljenom na stranici operatera *Oceanwide Expeditions*, a završetak krstarenja bio je planiran za 4. maj na Zelenortskim Ostrvima. Brod je dug 107,6 metara i širok 17,6 metara, ima 80 kabina te može primiti do 170 putnika. Na brodu se nalazi i 57 članova posade, 13 vodiča te jedan ljekar. Prema južnoafričkom Ministarstvu zdravstva, na brodu se nalazi oko 150 turista,pišu Vijesti

Stručnjaci upozoravaju da za hantavirus ne postoji specifično liječenje. “David Safronetz” iz Nacionalne mikrobiološke laboratorije Kanade istakao je za BBC da nema vakcine ni antivirusnih lijekova te da je liječenje „prvenstveno potporna njega“, što uključuje rano prepoznavanje i medicinsku skrb u odgovarajućim ustanovama.

Stručnjak za infektivne bolesti sa Australijskog nacionalnog univerziteta, profesor Sanjaya Senanayake, ističe da se soj Andes hantavirusa, koji je najčešći u Južnoj Americi, ne širi lako s osobe na osobu, ali je prijenos moguć. Prema njegovim riječima, bolest može uzrokovati brzo nakupljanje tečnosti u plućima i u oko 45 posto slučajeva može biti smrtonosna. „Ljudi se jako razbole i umru u roku od nekoliko dana“, upozorava Senanayake, dodajući da bi za potvrdu dijagnoze bili potrebni PCR testovi ili analize krvi. On također ističe da je neobično da se ovakva infekcija pojavi na brodu. „Ključno je utvrditi da li su svi oboljeli pogođeni istom bolešću“, naglasio je.

