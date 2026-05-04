Od srijede oblačno i pljuskovi, potom stabilizacija pa opet kiša

Od srijede izgledno je pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s mjestimično slabom kišom, kraćim pljuskom nerijetko praćenim grmljavinom. Nestabilno vrijeme zadržaće se do kraja radne sedmice.

U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremenskih prilika i toplije tokom dana. Tokom sedmice preovladavaće slab vjetar južnog smijera.

Minimalne temperature zraka varirat će uglavnom između 5 i 10 u Bosni, u Hercegovini od 7 do 13 stepeni. Najviše dnevne temperature od srijede između 17 i 22 u Bosni, na području Hercegovine od 19 do 24 stepena.

Od 11. do 18. maja prema raspoloživim prognoznim modelima, očekuje se nestabilno vrijeme sa povremenom kišom. Izraženije padavine moguće su 12. i 13. a nešto stabilniji period 15. i 16. maja,pišu Vijesti

Jutarnje temperature variraće uglavnom između 6 i 11 u Bosni do 14 u Hercegovini, najviše dnevne između 11 i 17 stepeni u Bosni do 21 u Hercegovini, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

