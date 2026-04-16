Četiri namirnice koje ne biste trebali jesti sljedeći dan

Najbitnije činjenice

Piletina brzo razvija bakterije ako stoji

Riža može sadržavati opasne bakterijske spore

Pica ostavljena preko noći nije sigurna

Otvorena konzerva zahtijeva pravilno hlađenje

Nepravilno skladištenje povećava rizik od trovanja

Međutim, to samopouzdanje je često pogrešno.

Ostaci hrane mogu izgledati, mirisati i imati dobar okus, a ipak sadržavati bakterije koje vam mogu uništiti cijeli dan ili možda sedmicu.

Na neke od najproblematičnijih namirnica upozorila je Primrose Freestone, viša predavačica kliničke mikrobiologije na Univerzitetu “Leicester”, ističući da se opasnost najčešće svodi na nepravilno skladištenje i vrijeme tokom kojeg je hrana stajala na sobnoj temperaturi, dopuštajući bakterijama da se razmnože, piše “Vice”.

Piletina

Piletina se kvari na način koji se čini posebno podmuklim, s obzirom na to da je mnogi čuvaju za sendviče, salate ili brze obroke iz frižidera sljedeći dan.

Međutim, kuvana piletina ima visok udio vode, mnogo hranjivih tvari i nisku kiselost, što stvara idealno okruženje za bakterije koje uzrokuju trovanje hranom.

Freestone upozorava da se piletina čiji sokovi sadrže tragove krvi ne bi smjela jesti jer to može značiti da nije dovoljno termički obrađena.

Nakon kuvanja, ostatke treba pokriti, ohladiti i staviti u frižider što je prije moguće, idealno u roku od dva sata.

Jela sa rižom

Riža je jedna od onih namirnica čiji se rizik često podcjenjuje, ali upravo je u tome problem.

Nekuvana riža može sadržavati spore bakterije Bacillus cereus, koje mogu preživjeti proces kuvanja.

Ako kuvana riža nakon toga predugo stoji na sobnoj temperaturi, spore se aktiviraju, a bakterije se mogu razmnožiti i osloboditi toksine.

To se odnosi na sva jela sa kuvanom rižom, poput pržene riže, rižota ili burita.

Freestone preporučuje da se riža brzo ohladi, pokrije i što prije spremi u frižider. Ako se čuva, trebala bi se pojesti u roku od 24 sata.

Pica

Hladna pica stekla je reputaciju idealnog obroka jutro nakon izlaska, ali to baš nije tako.

Nadjevi, sir, umak pa čak i sušeno začinsko bilje mogu predstavljati rizik ako pica nakon pripreme ili dostave predugo stoji van frižidera.

Prema riječima Freestone, ostatke pice trebalo bi staviti u frižider u roku od dva sata i čuvati ih pokrivene.

Pica koja je cijelu noć bila na kuhinjskom pultu možda i dalje izgleda i miriše sasvim normalno, ali nikako je nemojte jesti,pišu Nezavisne

Hrana iz konzerve

Konzervisana hrana može se činiti bezbjednijom od ostalih ostataka jer je tvornički zatvorena i stabilna na sobnoj temperaturi.

Međutim, jednom kada se konzerva otvori, za nju vrijede ista pravila kao i za svu drugu hranu u vašem frižideru. U nju ulazi vazduh, moguća je kontaminacija, a što više stoji raste i rizik od bakterija.

Freestone objašnjava da otvorenu konzervisanu hranu treba pokriti i držati u frižideru.

*Kisela hrana kao što je paradajz može trajati pet do sedam dana, a namirnice niže kiselosti, poput mesa, ribe, povrća ili voća, treba pojesti unutar tri dana.

