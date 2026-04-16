Bayern se narugao Realu izjavom legende madridskog kluba…

Nakon što je u četvrtfinalu Lige prvaka izbacio Real Madrid s ukupnih 6:4 u dvije utakmice, Bayern je na društvenim mrežama odlučio proslaviti pobjedu ironičnom objavom.

Njemački klub iskoristio je slavnu izjavu madridske legende i okrenuo je protiv Reala. Bavarci su na društvenoj mreži X objavili: “90 minuta na Allianz Areni je puno vremena”, jasno aludirajući na kultnu izjavu koju je Juanito izrekao 1985. godine: “90 minuti en el Bernabéu son molto longo”.

Juanito, legendarni i karizmatični igrač Madrida, u čiju se čast i danas na Bernabéuu skandira u sedmoj minuti svake utakmice, izgovorio je slavnu rečenicu na San Siru. Bilo je to odmah nakon poraza Reala od 2:0 u polufinalu Kupa UEFA-e 1985. godine protiv Intera.

Njegovo se predviđanje ispunilo jer je Real Madrid u uzvratnoj utakmici pobijedio 3:0 i prošao dalje. Nekadašnji saigrač Jorge Valdano kasnije je tu Juanitovu frazu opisao kao najavu “scenskog straha” koji protivnici osjećaju na Realovom stadionu.

Od tada navijači Reala koriste tu rečenicu svaki put kada se njihov klub suočava s rezultatskim zaostatkom koji treba preokrenuti. Koliko je fraza važna za identitet kluba, pokazuje i to da je 41 godinu kasnije ispisana na trećoj garnituri dresova koje Real Madrid koristi ove sezone, prenosi Index.hr.

Krilni napadač Juanito je za Real odigrao 401 utakmicu, zabio 120 i asistirao za 24 gola u razdoblju od 1977. do 1987. godine. S tim je klubom pet puta bio prvak Španije i dvaput pobjednik Kupa UEFA-e, a ukupno je s njim osvojio deset trofeja. Poginuo je u saobraćajnoj nesreći 1992. godine. Bilo mu je 37, pišu Vijesti.

