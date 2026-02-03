Voće na prazan stomak: Šta je najbolje jesti odmah nakon buđenja, a šta izbjegavati?

No, nije svako voće idealno za jesti na prazan stomak, naročito ako imate osjetljiv probavni sistem.

Ključ je u odabiru laganog, hidratantnog voća te u kombinovanju s drugim namirnicama ako je potrebno. Pravilno odabrano voće ujutro može potaknuti probavu, stabilizovati energiju i spriječiti nagle skokove šećera u krvi, piše Zadovoljna.hr.

Voće koje je dobro jesti na prazan stomak

Lubenica je odličan izbor jer sadrži puno vode, lagana je za stomak i pomaže hidrataciji tijela odmah nakon buđenja.

Borovnice su bogate antioksidansima i vlaknima te nježno potiču probavu bez iritacije stomaka.

Jabuke (posebno slađe sorte) sadrže pektin koji podržava zdravu probavu i daje dugotrajan osjećaj sitosti.

Papaja je poznata po enzimu papainu koji pomaže razgradnji proteina i smiruje stomak.

Iako nisu klasično voće, orašasti plodovi poput badema ili oraha u malim količinama dobar su izbor jer osiguravaju zdrave masnoće i stabilizuju nivo šećera u krvi.

Voće koje je bolje ne jesti na prazan stomak

Banane mogu naglo povisiti nivo magnezija i šećera u krvi, što kod nekih ljudi uzrokuje umor i nadutost.

Kruške su bogate grubim vlaknima koja mogu iritirati prazan stomak i izazvati nelagodu.

Citrusno voće poput narandži, limuna i grejpa može povećati kiselost u želucu te izazvati žgaravicu ili gastritis.

Paradajz, iako nutritivno vrijedan, sadrži taninsku kiselinu koja na prazan stomak može potaknuti osjećaj težine i nadraženost.

Ananas zbog visokog udjela kiselina i enzima može biti preagresivan ako se jede samostalno ujutro.

Facebook komentari