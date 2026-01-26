Jedan zalogaj i svi su pitali za recept

Miris domaćeg kolača često nas vrati u djetinjstvo i podsjeti na jednostavne, ali savršene kombinacije okusa. Ovaj kolač spaja nježnu slatkoću džema od marelice s kremastim slojevima koji se tope u ustima. Jedna krema donosi voćnu svježinu i laganu kiselkastu notu marelice, dok druga, od vanilija pudinga i kisele pavlake, daje bogatu i glatku teksturu.
Biskvit
Sastojci:
2 jaja
100 g šećera
100 ml ulja
120 ml mlijeka
2 kašike kakaa
150 g glatkog brašna
1 prašak za pecivo
Priprema:
Umutiti jaja sa šećerom. Dodati ulje i mlijeko, zatim kakao, brašno i prašak za pecivo. Smjesu izliti u pleh (20×30 cm).
Peći na 170°C, 20–25 minuta. Ohladiti.
Sloj marmelade
4–5 kašika marmelade od marelice
➡️ Tanko premazati ohlađen biskvit.
Krema od vanilije
Sastojci:
2 pudinga od vanilije
1 l mlijeka
4–5 kašika šećera
2 ravne kašike griza
200 g kisele pavlake
Priprema:
Skuhati puding sa šećerom i grizom u mlijeku.
Kuhati 1–2 minute da se zgusne.
Skinuti s vatre, kratko prohladiti pa umiješati kiselu pavlaku.
Kremu nanijeti preko marmelade i poravnati.
Preliv / krema od marelice
Sastojci:
500 ml vode
4 kašike glatkog brašna
1 kašika gustina
5–6 kašika marmelade od marelice
3 kašike šećera
Priprema:
U hladnoj vodi razmutiti brašno i gustin. Dodati marmeladu i šećer.
Kuhati uz stalno miješanje dok ne proključa, zatim još 2–3 minute dok se ne zgusne u rjeđu kremu.
Kratko prohladiti i preliti preko ohlađene kreme.
Savjet:
Preliv ne smije biti vruć
Kolač se lijepo reže kad odstoji nekoliko sati u frižideru.