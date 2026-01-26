Jedan zalogaj i svi su pitali za recept

Miris domaćeg kolača često nas vrati u djetinjstvo i podsjeti na jednostavne, ali savršene kombinacije okusa. Ovaj kolač spaja nježnu slatkoću džema od marelice s kremastim slojevima koji se tope u ustima. Jedna krema donosi voćnu svježinu i laganu kiselkastu notu marelice, dok druga, od vanilija pudinga i kisele pavlake, daje bogatu i glatku teksturu.

Biskvit

Sastojci:

2 jaja

100 g šećera

100 ml ulja

120 ml mlijeka

2 kašike kakaa

150 g glatkog brašna

1 prašak za pecivo

Priprema:

Umutiti jaja sa šećerom. Dodati ulje i mlijeko, zatim kakao, brašno i prašak za pecivo. Smjesu izliti u pleh (20×30 cm).

Peći na 170°C, 20–25 minuta. Ohladiti.

Sloj marmelade

4–5 kašika marmelade od marelice

➡️ Tanko premazati ohlađen biskvit.

Krema od vanilije

Sastojci:

2 pudinga od vanilije

1 l mlijeka

4–5 kašika šećera

2 ravne kašike griza

200 g kisele pavlake

Priprema:

Skuhati puding sa šećerom i grizom u mlijeku.

Kuhati 1–2 minute da se zgusne.

Skinuti s vatre, kratko prohladiti pa umiješati kiselu pavlaku.

Kremu nanijeti preko marmelade i poravnati.

Preliv / krema od marelice

Sastojci:

500 ml vode

4 kašike glatkog brašna

1 kašika gustina

5–6 kašika marmelade od marelice

3 kašike šećera

Priprema:

U hladnoj vodi razmutiti brašno i gustin. Dodati marmeladu i šećer.

Kuhati uz stalno miješanje dok ne proključa, zatim još 2–3 minute dok se ne zgusne u rjeđu kremu.

Kratko prohladiti i preliti preko ohlađene kreme.

Savjet:

Preliv ne smije biti vruć

Kolač se lijepo reže kad odstoji nekoliko sati u frižideru.

