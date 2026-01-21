Crni biskvit sa orasima – savršen za bogate kreme i karamel preljev…

Ako tražiš recept za sočan, mekan i jednostavan biskvit koji savršeno podnosi teške kreme i karamel preljev, ovo je pravi izbor! Crni biskvit sa orasima idealan je za kolače koji impresioniraju izgledom i ukusom, a pritom je lagan za pripremu.
Sastojci
Biskvit:
1 jaje
80 g šećera
80 ml ulja
120 ml mlijeka
2 kašike kakaa
120 g glatkog brašna
1 ravna kašičica praška za pecivo
50 g oraha (sitno sjeckani ili mljeveni)
Krema od vanilije i griza:
1 l mlijeka
100 g šećera
2 pudinga od vanilije
3 supene kašike griza
Karamel preljev:
50 g šećera
50 ml tople vode
1 čaša vode
1 supena kašika gustina
Priprema
1️⃣ Biskvit
Umuti jaje i šećer dok smjesa ne pobijeli.
Dodaj ulje i mlijeko, kratko izmiješaj.
Umiješaj kakao.
Dodaj brašno pomiješano s praškom za pecivo i lagano izmiješaj.
Na kraju umiješaj orahe.
Izlij smjesu u pleh obložen papirom za pečenje (cca 26×22 cm).
Peci u zagrijanoj rerni na 180°C, 18–22 minute.
Provjeri čačkalicom i ostavi da se biskvit ohladi.
Savjet: tanji biskvit je sočan i stabilan, savršen za teške kreme i prelijeve.
2️⃣ Krema od vanilije i griza
Odvoji malo mlijeka i razmuti pudinge i griz.
Ostatak mlijeka zagrij s šećerom do vrenja.
Dodaj razmućene pudinge i griz, kuhaj stalno miješajući dok ne dobiješ gustu, glatku kremu.
Prelij kremu direktno preko ohlađenog biskvita.
3️⃣ Karamel preljev
Šećer i 50 ml vode zagrij dok se ne zgusne (napravi karamel-sirup).
U drugoj posudi razmuti gustin u čaši vode.
Kad se šećerna smjesa zgusne, dodaj vodu s gustinom i kuhaj kratko dok preljev ne postane sjajan i srednje gust.
Odmah prelij preko kreme.
Ovaj kolač je pravi izbor za sve koji vole bogate, kremaste deserte. Sočan biskvit, vanilija i orašasti preljev savršeno se spajaju, a karamel dodaje dašak luksuza. Idealno za posebne prilike, ali i kad želiš počastiti porodicu ili prijatelje.