Crni biskvit sa orasima – savršen za bogate kreme i karamel preljev…

Ako tražiš recept za sočan, mekan i jednostavan biskvit koji savršeno podnosi teške kreme i karamel preljev, ovo je pravi izbor! Crni biskvit sa orasima idealan je za kolače koji impresioniraju izgledom i ukusom, a pritom je lagan za pripremu.

Sastojci

Biskvit:

1 jaje

80 g šećera

80 ml ulja

120 ml mlijeka

2 kašike kakaa

120 g glatkog brašna

1 ravna kašičica praška za pecivo

50 g oraha (sitno sjeckani ili mljeveni)

Krema od vanilije i griza:

1 l mlijeka

100 g šećera

2 pudinga od vanilije

3 supene kašike griza

Karamel preljev:

50 g šećera

50 ml tople vode

1 čaša vode

1 supena kašika gustina

Priprema

1️⃣ Biskvit

Umuti jaje i šećer dok smjesa ne pobijeli.

Dodaj ulje i mlijeko, kratko izmiješaj.

Umiješaj kakao.

Dodaj brašno pomiješano s praškom za pecivo i lagano izmiješaj.

Na kraju umiješaj orahe.

Izlij smjesu u pleh obložen papirom za pečenje (cca 26×22 cm).

Peci u zagrijanoj rerni na 180°C, 18–22 minute.

Provjeri čačkalicom i ostavi da se biskvit ohladi.

Savjet: tanji biskvit je sočan i stabilan, savršen za teške kreme i prelijeve.



2️⃣ Krema od vanilije i griza

Odvoji malo mlijeka i razmuti pudinge i griz.

Ostatak mlijeka zagrij s šećerom do vrenja.

Dodaj razmućene pudinge i griz, kuhaj stalno miješajući dok ne dobiješ gustu, glatku kremu.

Prelij kremu direktno preko ohlađenog biskvita.



3️⃣ Karamel preljev

Šećer i 50 ml vode zagrij dok se ne zgusne (napravi karamel-sirup).

U drugoj posudi razmuti gustin u čaši vode.

Kad se šećerna smjesa zgusne, dodaj vodu s gustinom i kuhaj kratko dok preljev ne postane sjajan i srednje gust.

Odmah prelij preko kreme.

Ovaj kolač je pravi izbor za sve koji vole bogate, kremaste deserte. Sočan biskvit, vanilija i orašasti preljev savršeno se spajaju, a karamel dodaje dašak luksuza. Idealno za posebne prilike, ali i kad želiš počastiti porodicu ili prijatelje.

