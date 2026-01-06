Ovaj kolač svi prave pogrešno – probajte ovu tajnu i svi će tražiti još! 😍

Ako tražite kolač koji je sočan, kremast i savršen za svaku priliku, ovo je recept koji morate probati! Iako na prvi pogled izgleda običan, prava tajna je u kombinaciji ukusa i tekstura koje će oduševiti svakog ko ga proba.
Sastojci za biskvit:
2 jaja
140 g brašna
50 ml ulja
50 ml mlijeka
70–80 g šećera
1 mala kašika praška za pecivo
100gr čokolade otopiti sa 2 supene kašike ulja.
Biskvit je mekan, lagano čokoladan i savršen temelj za kremu.
Sastojci za kremu sa karameliziranim jabukama:
1 l mlijeka
2 pudinga (vanilija ili čokolada)
3 kašike šećera
2–3 kašike griza
3 jabuke
2 kašike šećera za karamelizaciju
Jabuke se kratko karamelizuju na tiganju, a zatim se dodaju u kremu, što daje savršenu kombinaciju slatkoće i blage kiselosti.
Sastojci za mliječni preliv sa kokosom (200 ml):
200 ml mlijeka
1–2 kašike šećera
1 mala kašika gustina ili brašna (opciono)
1–2 kašike kokosa
Preliv je tečan, lagano kokosast i daje kolaču svježinu i dodatnu sočnost.
Slaganje kolača:
1. Prvo pecite biskvit i ostavite da se ohladi.
2. Na ohlađeni biskvit nanesite kremu sa karameliziranim jabukama.
3. Prelijte sve mliječnim prelivom sa kokosom.
4. Ohladite u frižideru da se preliv lagano stegne, ali ostane tečan.
Ovaj kolač je jednostavan za pripremu, a svaki zalogaj je spoj mekoće, kremastosti i fine karamelizirane arome jabuka. Probajte ga i uvjerite se zašto svi traže još jedan komad! 😋