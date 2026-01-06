Ovaj kolač svi prave pogrešno – probajte ovu tajnu i svi će tražiti još! 😍

Ako tražite kolač koji je sočan, kremast i savršen za svaku priliku, ovo je recept koji morate probati! Iako na prvi pogled izgleda običan, prava tajna je u kombinaciji ukusa i tekstura koje će oduševiti svakog ko ga proba.

CIJELU PRIPREMU KOLAČA POGLEDAJTE ISPOD:

Sastojci za biskvit:

2 jaja

140 g brašna

50 ml ulja

50 ml mlijeka

70–80 g šećera

1 mala kašika praška za pecivo

100gr čokolade otopiti sa 2 supene kašike ulja.

Biskvit je mekan, lagano čokoladan i savršen temelj za kremu.

Sastojci za kremu sa karameliziranim jabukama:

1 l mlijeka

2 pudinga (vanilija ili čokolada)

3 kašike šećera

2–3 kašike griza

3 jabuke

2 kašike šećera za karamelizaciju

Jabuke se kratko karamelizuju na tiganju, a zatim se dodaju u kremu, što daje savršenu kombinaciju slatkoće i blage kiselosti.

Sastojci za mliječni preliv sa kokosom (200 ml):

200 ml mlijeka

1–2 kašike šećera

1 mala kašika gustina ili brašna (opciono)

1–2 kašike kokosa

Preliv je tečan, lagano kokosast i daje kolaču svježinu i dodatnu sočnost.

Slaganje kolača:

1. Prvo pecite biskvit i ostavite da se ohladi.

2. Na ohlađeni biskvit nanesite kremu sa karameliziranim jabukama.

3. Prelijte sve mliječnim prelivom sa kokosom.

4. Ohladite u frižideru da se preliv lagano stegne, ali ostane tečan.

Ovaj kolač je jednostavan za pripremu, a svaki zalogaj je spoj mekoće, kremastosti i fine karamelizirane arome jabuka. Probajte ga i uvjerite se zašto svi traže još jedan komad! 😋

