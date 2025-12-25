Čudo od jednog jajeta: Brzi kolač koji nikad ne razočara

Krenete li prelistavati bilježnice s receptima svojih nana i mama zasigurno će vam pažnju privući zvučan naslov – “Čudo od jednog jajeta”.Ovaj jednostavan kolač čine sastojci koje uglavnom uvijek imamo u kuhinji i za čiju nam je pripremu potrebno odvojiti malo vremena.

Sastojci

Za biskvit:

1 jaje

1 šolja šećera

1 šolja mljevenih 1 šolja mlijeka

1/2 šolje ulja

1 šolja brašna

1 prašak za pecivo

Za kremu:

1 puding od vanilije

3 dcl mlijeka

2 kašike šećera

15 dkg maslaca

Priprema

Istucite jaje i dodajte pola šolje šećera te nastavite miksati ili tuči pjenjačom dok ne dobijete gustu kremastu teksturu. Potom dodajte mlijeko i miješajući postepeno dodajte ostatak šećera. Zatim umiješajte ulje, onda kašikom dodajte orahe i razradite sve te na kraju kašikom umiješajte brašno pomiješano s praškom za pecivo.

Tako pripremljenu smjesu prelijte u nauljeni i pobrašnjeni lim. Pecite u rerni zagrijanoj na 180 Celzijusovih stepeni 20-ak minuta. Biskvit mora biti sočan stoga je važno da ga ne prepečete. Nakon 15 minuta pečenja slobodno čačkalicom provjerite sredinu biskvita. Ako na čačkalici ne ostaju tragovi smjese, možete ga izvaditi iz rerne.

Započnite s pripremom kreme. Odvojite 1 dcl mlijeka i u njega umiješajte puding i šećer, a ostatak mlijeka stavite u lonac da provri. Smanjite vatru i u vrelo mlijeko polagano miješajući dodajte pripremljeni puding. Kada sve provri skinite s vatre i ostavite da se ohladi, a zatim umiješajte maslac i sve dobro razradite mikserom.

Na ohlađeni biskvit dodajte kremu i posipajte dodatkom po svojoj želji – ribanom čokoladom, mljevenim keksima, cimetom, mljevenim orasima… Ako ne volite kreme s pudingom, na kolač prije posluživanja stavite tučeno slatko vrhnje i opet pospite željenim dodatkom.

