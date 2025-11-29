Tajna savršenog pire krompira

Tajna leži u nekoliko ključnih koraka.

“Profesionalni kuvari obično koriste znatno više maslaca i vrhnja nego što biste to učinili kod kuće, što pireu iz restorana daje onu prepoznatljivu punoću okusa”, objašnjava Maxine Sharf, autorka i kreatorka recepata, čija nova kuvarica izlazi 2026. godine, prenosi net.hr.

Pravilo je jednostavno: unutar razumnih granica, što više maslaca, to će pire biti ukusniji.

Takođe, nemojte štedjeti na vrhnju za kuhanje ili slatkom vrhnju – ono će teksturu učiniti neuporedivo glatkijom od običnog mlijeka. Međutim, osim maslaca i vrhnja, Sharf otkriva još nekoliko trikova za savršen rezultat.

Odabir pravog krompira je takođe važan.

Prije kuvanja, Sharf savjetuje da krompir obavezno ogulite i narežete na podjednake, manje komade. “Kuvanje bez kore pomaže da se krompir skuva ravnomjerno i sprečava da se voda zavuče pod koru, što može narušiti teksturu. Ujedno štedite muku guljenja vrućeg krompira kasnije”, objašnjava ona.

Za glatak pire krompir bez grudvica, Sharf preporučuje korištenje preše za krumpir. Ako niste upoznati s ovim alatom, zamislite ga kao veliku prešu za bijeli luk. Kuvani krumpir jednostavno stavite unutra i stisnete, a on izlazi u obliku tankih rezanaca,pišu Nezavisne

“Protiskivanjem krumpira umjesto gnječenja dobićete svilenkastu teksturu”, kaže Sharf. “Uvijek zagrijte maslac, vrhnje ili mlijeko prije nego što ih umiješate.”

Topli sastojci puno će se lakše i ravnomjernije sjediniti s krompirom, upijajući se u njega umjesto da stvaraju grudice ili hladne lokvice masnoće.

“Obilno začinite i pazite da ne miješate predugo, jer prekomjerno miješanje može pretvoriti krompir u ljepljivu, gumenu smjesu”, poručuje Sharf.

Facebook komentari