U 78-oj osjećao se kao momak: Tesla je svakog jutra jeo ovaj doručak, i nije imao problema sa varenjem

Tesla je preskakao ručak, a tim doručkom osigurao je čistu energiju i savršenu probavu do starosti

Tesla je vodio vrlo neobičan i discipliniran način života, što se odražavalo i na njegovoj prehrani. Vodio je asketski život, često radeći dugo, i imao je tendenciju zaboravljati obroke dok se potpuno posvetio svojim eksperimentima. Poznato je i da je bio vrlo umjeren u jelu i piću.

Njegova prehrana sastojala se uglavnom od jednostavnih namirnica. Bliski suradnici i prijatelji svjedočili su da je često preskakao obroke, a kada bi i jeo, to su bile jednostavne i lako pripremljene namirnice. Neki izvori sugeriraju da je volio juhu, povrće i voće, posebno jabuke. Često je jeo i mliječne proizvode.

Zašto je Tesla preskakao ručak

Važno je napomenuti da je u to vrijeme postojalo drugačije shvaćanje prehrane i dijetetike nego danas. Tesla je živio u 19. i 20. stoljeću, kada nije postojala moderna znanost o hrani i prehrani kakvu imamo danas. Ali je bio vrlo oprezan oko toga što jede i kako vježba, jer je smatrao da je važno ostati aktivan što je dulje moguće.

U svojoj knjizi “Moji izumi: Autobiografija Nikole Tesle” naveo je da obično doručkuje mlijeko i jaja, preskače ručak, a posebno voli povrtnu juhu. “Najvažniji element mog životnog plana je moja prehrana. Ne možete očekivati ​​da će stroj dobro raditi ako mu ne osigurate pravo gorivo”, rekao je Tesla, ali je istaknuo da je s vremenom vidio da su dva obroka dnevno sasvim dovoljna.

“Dva obroka dnevno poboljšala su mi zdravlje i izoštrila apetit i okus. Nisam znao što je život dok nisam izbacio ručak iz prehrane. Danas, sa 78 godina, uživam u svoja dva obroka u istoj mjeri kao kad sam bio 16-godišnji dječak i nemam nikakvih probavnih problema”, pišu na web stranici Tesla Universe.

Doručak koji daje energiju šesnaestogodišnjaka

Kako kaže, za doručak je volio piti mlijeko, jer je bogato proteinima, i jesti jaja, posebno bjelanjke, jer su i oni bogati proteinima. Volio je i rižu, ali ne i sir.

„Povrće je neophodno, iako ne sadrži puno proteina. Ne daje puno energije, ali regulira crijeva, daje tijelu vitamine. Volim jesti lijepu juhu od luka i nasjeckanog celera pripremljenu s puno maslaca. Ova kombinacija je lako probavljiva i jedem je već godinama.“

Tesla je također pohvalio voće, a rekao je da šećer nije opasan u malim količinama, ali ne smijemo zaboraviti da ga u voću ima puno.

Na pitanje je li vegetarijanac ili ne, Tesla je rekao:

„Meso jedem vrlo rijetko, jednom ili dvaput godišnje. Bogato je proteinima, ali riba je gotovo jednako bogata proteinima i mastima, i puno je lakše probavljiva. Fosfor koji sadrži izvrstan je za živčani sustav. Ali fosfor, dok hrani mozak, uzrokuje kiselost u tijelu. I meso i riba daju nam brzu energiju. Ove namirnice su neophodne ljudima u određenim profesijama, iako nam skraćuju život zbog svog sastava. Međutim, dok smo živi, ​​daju nam puno energije.“ S druge strane, Milijan Stojanić, inspiriran Teslinim nagradama za gastronomiju, više od dva desetljeća istraživao je jelovnik najpametnijeg znanstvenika srbijanskog podrijetla, kroz njegovo putovanje Europom i Amerikom.

„Ono što ga je nosilo kroz život bili su mliječni proizvodi, mliječni proizvodi, med, malo konjaka, odnosno viskija, malo vina, ali sve umjereno. Tako je Nikola Tesla jeo dva puta dnevno, bilo da je bio u Smiljanu, u Europi ili u Americi. I ono što je Tesla svima govorio – nemojte se prejedati i nemojte žuriti na onaj svijet“, dodaje.

Tesla nikada nije jeo s okruglih tanjura

„Nikola Tesla, kad je bio mali, nije mogao pisati i crtati desnom rukom, ali je sve radio lijevom rukom i bilo mu je jako teško praviti krugove, a onda kad ga je učiteljica zamolila, doslovno je to mrzio“, kaže Stojanić.

Odrastajući kao dijete pravoslavnog svećenika, slavni znanstvenik pridržavao se navika koje je stekao u djetinjstvu.

Uz sve specifičnosti o prehrani, Nikola Tesla je cijeli život postio. Tako je do kraja života nosio isti konfekcijski broj.

Tesla je također imao autentičan stav o snu

“San? Gotovo nikad ne spavam.

Dolazim iz obitelji dugovječnih ljudi koji su poznati po tome što ne spavaju puno. Nadam se da ću dostići rekord svojih predaka i živjeti barem 100 godina. Nedostatak sna me ne brine. Ponekad odspavam sat vremena. Povremeno, međutim, svakih par mjeseci, odrijemam 4-5 sati. Tada se probudim potpuno napunjen energijom, poput baterije. Nakon takve noći ništa me ne može zaustaviti.

Tada osjećam ogromnu snagu. Nema sumnje u činjenicu da je san obnovitelj, darivatelj života, da povećava energiju. Međutim, ne vjerujem da je on neophodan za nečije zdravlje, pogotovo ako se radi o nekome tko uobičajeno malo spava”, zaključio je legendarni znanstvenik.

