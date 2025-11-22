Popara: Staro jelo za doručak i večeru, evo kako se pravi na tradicionalan način

Popara je staro, tradicionalno jelo koje je idealno i za doručak i za večeru. Njena draž leži u jednostavnosti, brzoj pripremi i, što je najvažnije, ekonomičnosti, jer se pravi od starog domaćeg hljeba (kruha).

Ovo je recept za poparu koja se kuha sa vodom (iako je mnogi prave sa mlijekom), a poseban ukus joj daje maslac i bijeli luk.

Sastojci (za 2 osobe)

Stari hljeb (oko pola štruce)

Voda (po potrebi)

3-4 češnja bijelog luka

1 kašika maslaca (putera)

Malo soli

Za serviranje: Kajmak, mliječni namaz, stari suhi sir ili vrhnje.

Priprema (Korak po korak)

Hljeb: Stari hljeb isjeći na kockice.

Baza: U šerpu staviti vodu (dovoljno da prekrije hljeb), dodati maslac, isjeckani bijeli luk i malo soli. Ostaviti da prokuha.

Miješanje: Skloniti šerpu sa šporeta (štednjaka). U prokuhanu vodu, staviti kocke hljeba i sve dobro izmiješati.

Ocjeđivanje: Kada hljeb upije vodu (nakon 1-2 minute), ocijediti višak vode iz šerpe (neki to ne rade, ali ova metoda daje bolji rezultat).

Završni dodir: Dodati mliječne proizvode (sir, kajmak, namaz) i sve još jednom lagano promiješati.

Poparu servirati u tanjiru dok je topla i poslužiti uz čašu jogurta, kefira, kiselog mlijeka ili šta god Vam se prohtije. Prijatno!

