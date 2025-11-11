Koliko dugo se kuha domaća supa: Većina griješi, evo idealnog vremena

Mnogi misle da je domaća supa jednostavna – malo povrća, komad mesa i gotovo.

Ali ako supa ispadne blijeda, mutna ili bez ukusa, problem nije u sastojcima, nego u vremenu kuhanja.

Prema savjetu nutricionista i kulinarskih stručnjaka, idealno vrijeme kuhanja domaće supe direktno utiče na njen okus, bistrinu i hranjivu vrijednost. Kratko krčkanje ne može izvući kolagen iz kostiju niti povezati arome povrća i začina.

Zato je važno znati koliko tačno treba da se kuva – da bi svaka kašika bila okrepljujuća, ukusna i ljekovita, baš kao što pamtimo iz djetinjstva.

Idealno vrijeme kuhanja domaće supe

Pileća supa: najmanje 90 minuta na tihoj vatri. Ako koristite domaću kokošku, produžite na 2 sata.

Goveđa supa: zahtijeva strpljenje – 3 do 3,5 sata laganog krčkanja za pun ukus i kolagen.

Povrtna supa: gotova za 45 minuta, ali bez mesa neće imati onu dubinu i snagu.

Kako da ti supa uspije svaki put

Počni s hladnom vodom – tako se hranjive materije bolje izvlače iz kostiju i mesa.

Veliki komadi povrća daju bistrinu i lakše se odstranjuju.

Tiha vatra, bez ključanja – ključ je u strpljenju, bukvalno.

Skidaj pjenu – obavezno, za čistu i laganu supu.

Začine dodaj pred kraj – da ne izgube aromu tokom dugog kuhanja.

Odgovori na najčešća pitanja o kuhanju supe

Koliko dugo se kuha pileća supa?

– Minimum 90 minuta, idealno 2 sata ako je domaća kokoška.

Zašto mi je supa mutna?

– Vjerovatno si je kuhala na jakoj vatri ili nisi skidala pjenu.

Mogu li ubrzati kuhanje?

– U ekspres loncu da, ali ukus neće biti isti.

Kada dodati rezance ili knedle?

– Pred kraj kuhanja, da ne upiju previše tečnosti i ne razmekšaju se.

Da li se povrće sjecka prije kuhanja?

– Ne mora – veći komadi daju bolju bistrinu i lakše se odstranjuju.

Ako želite da supa bude više od obične tečnosti – da miriše na djetinjstvo, da okrepi tijelo i dušu – dajte joj vrijeme.

Idealno vrijeme kuhanja domaće supe nije luksuz, već ključ za pun okus i bistrinu.

Domaća supa nije samo recept – to je vrijeme, strpljenje i pažnja.

Ako se supa kuva prekratko, gubi ono najvrednije: pun ukus, bistrinu i hranjive sastojke.

Bilo da pripremate pileću, goveđu ili povrtnu, idealno vrijeme kuhanja domaće supe pravi je razliku između „može da prođe“ i „ovo je kao kod bake“. prenosi Novi.

