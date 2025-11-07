Redovna konzumacija ove hrane značajno smanjuje rizik od srčanih bolesti

Iako mnogi izbjegavaju orašaste plodove zbog visokog udjela masti i kalorija, Suprono objašnjava da su ovi nalazi „dodatno potvrdili postojeće dokaze“ da orašasti plodovi mogu zaštititi srce. Bogati su nezasićenim mastima, biljnim proteinima, vlaknima, vitaminima i mineralima koji imaju ključnu ulogu u smanjenju rizika od kardiovaskularnih oboljenja.

U istraživanju je učestvovalo više od 80.000 ljudi, a tokom prosječnog perioda od 11 godina zabilježeno je 4.258 smrtnih slučajeva od kardiovaskularnih bolesti. Rezultati su pokazali da su osobe koje su unosile najviše orašastih plodova imale 14% manji rizik od smrti od kardiovaskularnih bolesti i 19% manji rizik od smrti od ishemijske bolesti srca u odnosu na one koje su ih rijetko konzumirale.

Najveće smanjenje rizika zabilježeno je kod onih koji su najčešće jeli orašaste plodove – čak 27% manji rizik od smrti od ishemijske bolesti srca.

Zamjena manje zdrave hrane orašastim plodovima također je pokazala značajne koristi. Kada su učesnici zamijenili crveno meso, prerađeno meso, grickalice, slatkiše ili sir orašastim plodovima, rizik od smrti od srčanih bolesti smanjen je za 15 do 44%, zavisno od vrste hrane.

Prema stručnjacima, razlog za ovakav učinak leži u sastavu orašastih plodova – bogati su zdravim mastima, magnezijem, biljnim sterolima i antioksidansima koji smanjuju upale i krvni pritisak. „Dobre masti pomažu da krvni sudovi ostanu glatki i elastični“, ističe nutricionistica Arévalo,pišu Vijesti

Stručnjaci ipak savjetuju umjerenost. Iako su zdravi, orašasti plodovi imaju mnogo kalorija, pa bi ih trebalo konzumirati u manjim količinama i birati neslane ili minimalno prerađene varijante. Idealno ih je dodavati u salate, zobene kaše ili koristiti kao međuobrok.

Najzdravije vrste za srce su bademi, lješnjaci, orasi, pistacije, pekan orasi i kikiriki, navode istraživači.

