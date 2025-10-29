Dijeta s kuhanim jajima: Skida od 5 do 8 kg u dvije sedmice

Iako ova dijeta dopušta mali broj namirnica, naučno je dokazano da ovakav način prehrane može ubrzati metabolizam i potaknuti sagorijevanje masnoća.
Ako se dijeta s kuhanim jajima provodi dosljedno i bez odstupanja, većina žena u periodu od 14 dana može očekivati gubitak između tri i šest kilograma. Kod onih koje imaju veću početnu tjelesnu težinu ili su ranije unosile više kalorija, rezultat može biti i do osam kilograma manje. Najveći dio smanjenja u prvim danima odnosi se na gubitak vode i pražnjenje probavnog sistema, dok se kasnije počinje trošiti i masno tkivo.
Ipak, ovakav način prehrane vrlo je restriktivan i ne sadrži dovoljno ugljikohidrata, što može usporiti metabolizam ako se provodi predugo. Zbog toga se ne preporučuje trajanje duže od dvije sedmice, a nakon završetka važno je postupno uvesti uravnoteženu prehranu kako bi se spriječio povrat izgubljenih kilograma.
Prije stupanja na ovu, ili bilo koju drugu dijetu, posavjetujte se sa svojim liječnikom.
Obavezno poštujte ova tri pravila
Izbjegavajte brzu hranu
Alkohol i zaslađena pića su zabranjeni
Smanjite unos soli i šećera na minimum
Jelovnik za prvu sedmicu
Doručak (svaki dan isti):
2 kuhanih jaja i pola agruma (narandža, grejp ili cijela mandarina)
Ponedjeljak
Ručak: 2 manja kuhana krompira i 2 jabuke
Večera: Velika porcija salate i komad piletine
Utorak
Ručak: Zeleno povrće i pileća salata
Večera: Povrtna salata, 1 narandža i 2 kuhanih jaja
Srijeda
Ručak: Nemasni sir, 1 paradajz i 1 batat
Večera: Salata po izboru i komad piletine
Četvrtak
Ručak: Voće po izboru
Večera: Salata i piletina kuhana na pari
Petak
Ručak: Kuhano povrće i 2 jaja
Večera: Salata i dimljena riba
Subota
Ručak: Voće po izboru
Večera: Piletina i povrće kuhano na pari
Nedjelja
Ručak: Salata od paradajza, povrće kuhano na pari i piletina
Večera: Povrće kuhano na pari
Jelovnik za drugu sedmicu
Doručak (svaki dan isti):
2 kuhanih jaja i pola agruma (narandža, grejp ili cijela mandarina)
Ponedjeljak
Ručak: Salata i piletina
Večera: Narandža, salata i dvoje kuhanih jaja
Utorak
Ručak: 2 kuhanih jaja i povrće kuhano na pari
Večera: Salata i riba s roštilja
Srijeda
Ručak: Salata i piletina
Večera: Narandža, salata i 2 kuhanih jaja
Četvrtak
Ručak: Povrće kuhano na pari, malo nemasnog sira i 2 kuhanih jaja
Večera: Salata i piletina
Petak
Ručak: Salata od sardina
Večera: Salata i 2 kuhanih jaja
Subota
Ručak: Salata i piletina
Večera: Voće po izboru
Nedjelja
Ručak: Povrće kuhano na pari i komad piletine
Večera: Također povrće kuhano na pari i komad piletine. prenosi Avaz.