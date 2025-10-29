Dijeta s kuhanim jajima: Skida od 5 do 8 kg u dvije sedmice

Iako ova dijeta dopušta mali broj namirnica, naučno je dokazano da ovakav način prehrane može ubrzati metabolizam i potaknuti sagorijevanje masnoća.

Ako se dijeta s kuhanim jajima provodi dosljedno i bez odstupanja, većina žena u periodu od 14 dana može očekivati gubitak između tri i šest kilograma. Kod onih koje imaju veću početnu tjelesnu težinu ili su ranije unosile više kalorija, rezultat može biti i do osam kilograma manje. Najveći dio smanjenja u prvim danima odnosi se na gubitak vode i pražnjenje probavnog sistema, dok se kasnije počinje trošiti i masno tkivo.

Ipak, ovakav način prehrane vrlo je restriktivan i ne sadrži dovoljno ugljikohidrata, što može usporiti metabolizam ako se provodi predugo. Zbog toga se ne preporučuje trajanje duže od dvije sedmice, a nakon završetka važno je postupno uvesti uravnoteženu prehranu kako bi se spriječio povrat izgubljenih kilograma.

Prije stupanja na ovu, ili bilo koju drugu dijetu, posavjetujte se sa svojim liječnikom.

Obavezno poštujte ova tri pravila

Izbjegavajte brzu hranu

Alkohol i zaslađena pića su zabranjeni

Smanjite unos soli i šećera na minimum

Jelovnik za prvu sedmicu

Doručak (svaki dan isti):

2 kuhanih jaja i pola agruma (narandža, grejp ili cijela mandarina)

Ponedjeljak

Ručak: 2 manja kuhana krompira i 2 jabuke

Večera: Velika porcija salate i komad piletine

Utorak

Ručak: Zeleno povrće i pileća salata

Večera: Povrtna salata, 1 narandža i 2 kuhanih jaja

Srijeda

Ručak: Nemasni sir, 1 paradajz i 1 batat

Večera: Salata po izboru i komad piletine

Četvrtak

Ručak: Voće po izboru

Večera: Salata i piletina kuhana na pari

Petak

Ručak: Kuhano povrće i 2 jaja

Večera: Salata i dimljena riba

Subota

Ručak: Voće po izboru

Večera: Piletina i povrće kuhano na pari

Nedjelja

Ručak: Salata od paradajza, povrće kuhano na pari i piletina

Večera: Povrće kuhano na pari

Jelovnik za drugu sedmicu

Doručak (svaki dan isti):

2 kuhanih jaja i pola agruma (narandža, grejp ili cijela mandarina)

Ponedjeljak

Ručak: Salata i piletina

Večera: Narandža, salata i dvoje kuhanih jaja

Utorak

Ručak: 2 kuhanih jaja i povrće kuhano na pari

Večera: Salata i riba s roštilja

Srijeda

Ručak: Salata i piletina

Večera: Narandža, salata i 2 kuhanih jaja

Četvrtak

Ručak: Povrće kuhano na pari, malo nemasnog sira i 2 kuhanih jaja

Večera: Salata i piletina

Petak

Ručak: Salata od sardina

Večera: Salata i 2 kuhanih jaja

Subota

Ručak: Salata i piletina

Večera: Voće po izboru

Nedjelja

Ručak: Povrće kuhano na pari i komad piletine

Večera: Također povrće kuhano na pari i komad piletine. prenosi Avaz.

Facebook komentari