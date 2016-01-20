Svijet

Iranska revolucionarna garda zaprijetila Americi: “Nigdje na svijetu više niste sigurni!”

Objavljeno prije 6 sati

Neprijatelj mora znati da su njegovi dani slave gotovi te više nigdje u svijetu nije na sigurnom – čak i na svom teritoriju, poručili su

Iranska revolucionarna garda danas je upozorila Sjedinjene Države da više “nisu sigurne” nigdje u svijetu.

– Neprijatelj mora znati da su njegovi dani slave gotovi te više nigdje u svijetu nije na sigurnom – čak i na svom teritoriju, objavile su snage Kuds, elitne jedinice Revolucionarne garde, prenosi HINA,piše Avaz

Kako je izvijestila iranska državna televizija, Revolucionarna garda saopćila je da nedavni gubitak vrhovnog vođe Alija Hameneija i drugih visokih zvaničnika “nije uzdrmao (Iran); samo ga je učinio snažnijim”.

Vrlo dobro naoružana i organizirana garda, koja postoji paralelno s regularnom iranskom vojskom, obećala je da će se Iran nastaviti boriti sve “dok neprijatelj ne bude pobijeđen”.

U napadima na Iran je između ostalih ubijen i general Mahamad Pakpur, glavni komandant Revolucionarne garde koji je na tu dužnost stupio u junu prošle godine, nakon što je također u izraelsko-američkim napadima ubijen njegov prethodnik.


