Više od 600 Rusa zarobljeno u nuklearki u Iranu VIDEO

Upozorio je da je komunikacija s vodstvom iranske nuklearne industrije potpuno prekinuta , dok bi mogući napad na samu elektranu izazvao katastrofu regionalnih razmjera.

Trenutno se u objektu nalazi točno 639 ruskih državljana . Djeca su već uspješno evakuirana, a mali broj žena ostaje u kampovima, odbijajući otići kako bi ostale sa svojim muževima.

“Čim vojna situacija dopusti i čim bude pauza između udara, evakuirat ćemo još oko 150 do 200 ljudi “, rekao je Lihačov.

⚡️Russia lost 'all contact' with the leadership of Iran's nuclear industry, Rosatom chief Likhachev confirms Operations at Iran's Bushehr nuclear plant have been halted 639 Russian staff remain on site, with hourly check-ins as the only line still open pic.twitter.com/VKQPackUip — RT (@RT_com) March 3, 2026

Naglasio je da su autobusi spremni i da su rute određene, ali predsjednik Vladimir Putin je obaviješten da će za stvarnu provedbu evakuacije biti potrebna snažna politička podrška kako bi se osigurao siguran prolaz.

Russia halts construction work at Bushehr nuclear plant due to strikes on Iranhttps://t.co/0jpqQSEPkd — Economic Times (@EconomicTimes) March 3, 2026

Pogođena ključna postrojenja

„Nažalost, izgubili smo kontakt s cijelim vrhom iranske nuklearne industrije – ne odgovaraju na telefone niti na e-mailove. Fizičko stanje tih ljudi trenutno nam je nepoznato“, upozorio je Lihačov.

Rosatom potvrđuje da su napadi izvedeni na postrojenja za obogaćivanje uranija u Fordu i Natanzu, kao i na veliki nuklearni kompleks u samom Teheranu , gdje se nalazi istraživački reaktor. Opseg štete na tim postrojenjima još nije utvrđen.

Izravan napad na elektranu Bushehr, čiji reaktor radi punim kapacitetom, doveo bi do neviđene tragedije.

„Moramo shvatiti da se unutra nalazi 72 tone goriva i još 210 tona istrošenog nuklearnog materijala . To je ogromna masa fisibilnog materijala. U slučaju udara, to bi bila katastrofa regionalnih razmjera, što sve strane u sukobu moraju shvatiti, bez obzira na njihovu politiku“, naglasio je čelnik Rosatoma.

Uprava Rosatoma zatražila je od predsjednika Putina da u razgovorima s čelnicima Izraela , Sjedinjenih Država i arapskih zemalja ponovi stav o apsolutnoj neprihvatljivosti bilo kakvog rizika ili izravnih napada na nuklearna postrojenja .

